PARTAGER Une première cotation pleinement réussie pour Immorente Invest

La première séance de cotation du groupe Immorente Invest a eu lieu le 11 mai.

La société de placement immobilier a souhaité franchir une nouvelle étape dans son développement, par la cession de 4 millions actions au prix de 100 dirhams l’unité, pour un montant global de 400 000 000 dhs.

Cette opération d’introduction en bourse par augmentation de capital a attiré 1324 souscripteurs de 5 nationalités et de 12 régions du Maroc.

Parmi les épargnants, on trouve 9 sociétés de gestion et 8 compagnies d’assurance et caisses de retraite.

« La cotation d’une entreprise telle qu’Immorente est une première pour la bourse de Casablanca, dans le sens où c’est la première à offrir une valeur pierre cotée », a déclaré Karim Hajji, Directeur général de la Bourse de Casablanca. Et d’ajouter : « J’espère que la loi sur les OPCI va bientôt être opérationnalisée et permettre à Immorente de se transformer en OPCI, et à d’autres entreprises de franchir le pas ».

Il est à noter que la bourse de Casablanca accueille Immorente dans le secteur « société de placement immobilier », un secteur nouvellement créé et destiné à accueillir les futurs produits comme Immorente, à caractère immobilier mais non promoteur, explique le management de la société cotée.

A travers cette opération d’introduction, Immorente vise à lever des fonds pour financer les investissements engagés, offrir à ses actionnaires de la liquidité, optimiser ses coups de financement, faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct au marché, etc.

« Cette levée de fond de 400 millions de dirhams portera le total du programme investissement de Immorente à 700 millions de dirhams à l’horizon 2020, et permettra ainsi à la société de renforcer son patrimoine d’actifs immobiliers et générer pour ses investisseurs une distribution régulière issue de loyers », a affirmé Soumaya Tazi, PDG d’Immorente Invest.

La tranche I de 100 millions de dirhams dédiée aux épargnants particuliers a été souscrite par 1266 personnes pour un montant de 164 millions de dirhams, ce qui correspond à un taux de souscription de 1,64 fois.

La tranche II dédiée aux investisseurs institutionnels et qualifiés a été souscrite par 55 investisseurs, pour un montant de 286 millions de dirhams, soit 1,43 fois le montant le montant de tranche.

La tranche III, d’un montant de 100 millions de dirhams, destinée à un nombre très restreint d’investisseurs institutionnels rejoignant le groupement d’actionnaires stables, a été captée par 3 investisseurs qualifiés de renom, à hauteur de 110 millions de dirhams.

Suite à cette opération d’introduction, l’actionnariat de Immorente Invest constituera un groupement d’actionnaires stable représentant plus de 36% du capital.

« Ainsi, le flottant sur cette opération constituera plus de 60% du capital de la société, ce qui en fera le plus gros flottant en pourcentage de la bourse de Casablanca », explique le management.

A. Loudni