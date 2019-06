PARTAGER Premier raid du Morocco Motorcycle, de Dakhla à Casablanca du 8 au 16 juin

La première édition du ‘’Morocco Motorcyle Tour’’ (MMT) aura lieu du 08 au 16 juin, à l’initiative du Club ‘’Dada’s Bike’’, avec la participation de plusieurs dizaines de motocyclistes affiliés à moult clubs nationaux de ce sport mécanique.

Placée sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme, cette compétition, organisée en partenariat avec l’Union marocaine de Motos tourisme et loisirs (UMMTL), fera le départ samedi prochain à partir de la ville de Dakhla pour s’achever le 16 courant à Casablanca.

Selon un communiqué des organisateurs, ce Tour, le premier du genre au Maroc, vise à mettre en lumière et à faire connaitre les potentialités touristiques et les paysages naturels dont regorge le Royaume, à mettre en avant les valeurs d’unité et de solidarité qui caractérisent l’ensemble du territoire national, et à consacrer l’esprit de compétition sportive et de fair-play entre les mordus de ce sport.

Le MMT est basé sur l’idée du challenge entre les différents participants qui vont découvrir de visu les différents atouts dont disposent les provinces du Maroc sur les plans touristique et économique, ainsi que la diversité et la richesse paysagère du Royaume.

Ainsi, le MMT sillonnera plus d’une trentaine de villes à travers le Royaume, sur une distance de près de 5.000 km, répartie en 9 étapes au départ de la ville de Dakhla, en passant par Lâayoune, Tan Tan, Guelmim, Erfoud, puis Oujda, El Hoceima, Tétouan, Tanger, Fès, Ifrane, Khénifra, Béni Mellal, Marrakech en arrivant à Agadir.

Dans un second temps, le retour s’effectuera à partir de la ville d’Agadir vers Casablanca via Essaouira et Safi, précise la même source.

Cette manifestation est considérée comme étant le plus grand événement national dédié aux Motos et l’un des plus longs Tours à l’échelle africaine et dans le monde arabe, ajoute la même source, notant que les participants arriveront par avion à la ville de Dakhla vendredi d’où ils commenceront cette aventure.

Le Tour s’effectuera selon le planning suivant :

-Samedi 08 juin (Etape de Lâayoune) sur une distance de 550 km.

-Dimanche 09 juin (Etape de Guélmim) sur une distance de 440 km.

-Lundi 10 juin (Etape Erfoud) sur une distance de 720 km.

-Mardi 11 Juin (Etape Oujda) sur une distance de 540 km.

-Mercredi 12 Juin (Etape Tanger) sur une distance de 540 km.

-Jeudi 13 juin (Etape Beni Mellal) sur une distance de 520 km.

-Vendredi 14 juin (Etape Agadir) sur une distance de 450 km.

-Samedi 15 juin (Etape Safi) sur une distance de 300 km.

-Dimanche 16 juin (Etape Casablanca) sur une distance de 250 km.

LNT avec map