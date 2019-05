PARTAGER Premier League: City de nouveau sacré champion d’Angleterre

Manchester City aura finalement défendu son titre cette saison. Ils ont connu certes des weekends difficiles avec des adversaires de haut niveau tels que Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United, ou encore Tottenham, mais ils ont su se montrer solides, concentrés, sereins, compétitifs jusqu’à la fin de saison et décrocher le titre.

Les hommes de Pep Guardiola ont montré beaucoup plus d’envie que leur dauphin Liverpool, qui a fait aussi une saison exceptionnelle et disputera en juin prochain la finale de ligue des champions contre Tottenham. D’ailleurs le coach des Sky Blues l’a affirmé en disant:

« Ce qu’il ont fait contre Barcelone, ils l’ont fait chaque weekend. On doit féliciter Liverpool et les remercier, ils nous ont poussés à nous dépasser. C’est incroyable, 98 points, deux victoires de suite en championnat. On a mis la barre encore plus haut et Liverpool nous a aidé, pour gagner ce titre on a dû gagner 14 matchs de suite. On ne pouvait pas perdre le moindre point. C’est le titre le plus dur de ma carrière, de loin ». Il a salué le gros travail effectué par son homologue Jurgen Klopp.

Ce énorme Back-to-Back des Citizens, c’est tout simplement grâce à leur effectif de qualité, offensivement et défensivement, et un coaching de classe de Pep Guardiola.

Badamassi Gbaguidi