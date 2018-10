PARTAGER Avec les précipitations, Casablanca de nouveau sous les eaux

Comme à chaque fois que la capitale économique subit des pluies abondantes, ses rues, et son périphérique se retrouvent inondés. Et comme à chaque fois, on nous annoncera que ces précipitations étaient « surprenantes » et qu’on va préparer un plan pour éviter que ça se reproduise…

LNT