PPP: Le Maroc, leader mondial et modèle en la matière affirme le Président de la BID

Le Maroc est un « leader mondial des Partenariats Public-Privé (PPP) et un modèle en la matière », a affirmé, jeudi à Rabat, le président de la Banque islamique de développement (BID), Bandar Hajjar, lors du 2ème Forum du PPP, organisé sous le thème « Des efforts communs pour des objectifs communs ».

« Le Maroc est un leader mondial des PPP, en particulier dans les secteurs des énergies renouvelables et des villes vertes », a souligné le président de la BID à l’ouverture de ce Forum placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ajoutant que le Royaume, avec son bilan positif dans ce domaine, devrait être considéré par tous comme un « modèle et une référence afin de reproduire son expérience » dans les autres pays membres de la BID.

M. Hajjar a, en outre, indiqué que ce Forum constitue une occasion propice pour promouvoir le dialogue entre décideurs, entreprises et le secteur public sur les avantages et les solutions offerts par les PPP, assurant à cet égard que des PPP bien conçus conduisent généralement à des rendements socio-économiques plus élevés que le modèle traditionnel des marchés publics.

Le PPP est un domaine dans lequel la BID joue un rôle de chef de file et de teneur de marché, a-t-il fait savoir, relevant que ce domaine est un pilier central du nouveau modèle de prestation de la Banque qui oriente les ressources vers l’amélioration de la compétitivité des pays dans les secteurs stratégiques dans lesquels ils ont et peuvent bâtir un avantage comparatif mondial.

La BID s’attache tout particulièrement à promouvoir les PPP et à apporter son assistance à leur mise en œuvre en tant que source alternative d’investissement dans les infrastructures, a-t-il dit, faisant remarquer que, depuis sa création, la BID a soutenu des projets PPP dans ses 57 pays membres pour plusieurs milliards de dollars particulièrement dans les secteurs des services publics, financier, des mines, de l’énergie et de la santé.

« Le Maroc est l’un des principaux bénéficiaires des projets PPP de la BID et il est essentiel que nous partagions notre leadership avec le Royaume afin d’obtenir de meilleurs résultats globaux pour les projets PPP et d’encourager l’échange de connaissances clés et de politiques innovantes entre les pays membres », a-t-il insisté.

M. Hajjar s’est dit convaincu, qu’eu égard au leadership et du succès exemplaires du Maroc en matière de PPP, le Forum engagera une réflexion inestimable et une impulsion renouvelée pour aider à résoudre les défis mondiaux du développement.

LNT avec Map