En choisissant plusieurs ministres issus d’un même cabinet de conseil en stratégie de Washington, Joe Biden alimente une controverse sur un système qui permet aux responsables américains de travailler pour des groupes d’influence entre deux passages au gouvernement.

Le prochain chef de la diplomatie américaine, Tony Blinken, la directrice du Renseignement américain Avril Haines, la porte-parole du gouvernement Jen Psaki ont tous les trois travaillé pour le cabinet WestExec Advisors.

Le général Lloyd Austin, choisi par le président-élu pour diriger le ministère de la Défense, est non seulement un conseiller de WestExec, mais aussi l’un des responsables du fonds d’investissement de WestExec, Pine Island Capital Partners.

Et, selon des médias américains, c’est à un autre consultant de WestExec, David Cohen, que pense le président-élu démocrate pour diriger la CIA, la principale agence de renseignement américaine.

Après quatre ans d’accusations de conflits d’intérêts à l’encontre de Donald Trump, le choix de M. Biden de puiser dans cette société privée de conseil, qui a des liens étroits avec l’industrie de la défense, a provoqué quelques levées de boucliers.

« Il appartient maintenant au gouvernement Biden et à ces candidats de montrer qu’ils vont prendre des mesures délibérées pour éviter tout conflit d’intérêts », note Noah Bookbinder, directeur du groupe anticorruption Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).

Après le mépris affiché par M. Trump à l’égard des règles d’éthique, « j’espère que le prochain gouvernement va en tirer les leçons », ajoute-t-il.

– Rue symbole de l’exécutif –

La société WestExec a été créée en 2017 pour accueillir des anciens responsables du gouvernement Obama, après l’élection de Donald Trump. Ils ont offert des services de « conseil en stratégie » à des entreprises désireuses d’utiliser leur connaissance des questions de sécurité et de défense.

Elle tient son nom de la « West Executive Avenue », une petite rue coupée à la circulation qui sépare la Maison Blanche du grand bâtiment abritant la plupart des bureaux de l’exécutif américain, le Eisenhower Executive Office Building.

Certains voient dans les pratiques de cette entreprise une forme de lobbyisme, l’utilisation de réseaux d’influence pour convaincre responsables et élus de modifier des lois favorables aux intérêts de leurs clients.

Aux Etats-Unis, des scandales de corruption ont amené les élus à imposer des règles strictes aux lobbyistes, notamment d’identifier publiquement leurs clients.

Mais ce n’est pas le cas des sociétés de conseil et de leurs employés, non tenus de divulguer les noms de leurs clients.

La revue spécialisée The American Prospect et le New York Times ont malgré tout identifié certains clients de WestExec, notamment le fabricant de drones Shield AI, sous contrat avec le Pentagone, Schmidt Futures, géré par l’ancien patron de Google Eric Schmidt, ou encore la société israélienne Windward, spécialisée dans l’intelligence artificielle.

Le fonds d’investissement de WestExec, Pine Island, a levé 283 million de dollars pour les investir dans des sociétés de l’industrie de défense.

Tony Blinken et Lloyd Austin sont des dirigeants de Pine Island.

– Une question d’apparence –

Pour Richard Painter, un ancien conseiller juridique de la Maison Blanche, le manque de transparence des sociétés de conseil stratégique est un problème réel.

« Des vides juridiques comme celui-ci se sont multipliés sous Trump et ils doivent disparaître. Les noms des clients devraient au moins être divulgués aux responsables en charge des questions d’éthique, à défaut du public », a-t-il tweeté.

« Il faut interdire aux anciens clients des responsables gouvernementaux choisis par le président, qui n’accepteraient pas que leur nom soit rendu public, de participer à des réunions avec ces responsables une fois au gouvernement. Pas d’exception », a-t-il ajouté.

M. Bookbinder relève que la nouvelle popularité des sociétés de conseil, souvent préférées aux lobbyistes traditionnels, « n’est pas vraiment une évolution vers plus de transparence ».

Pour lui, les membres du nouveau gouvernement américain devront divulguer leurs actifs, les vendre et se récuser en cas de conflit d’intérêts: « Nous allons observer tout ça avec attention ».

