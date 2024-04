Quoi de mieux que de se trouver après un mois de jeûne dans un joyau espace entouré des belles montagnes du Moyen Atlas et de l’agréable rivière Bin El Widane. Celles et ceux qui ont eu l’occasion d’y allé vous diront certainement que le Widiane Resort-Bin El Ouidane, un épicentre du raffinement et de la détente, est le lieu idoine pour fêter Aid Al Fitr, en particulier en cette période printanière.

En effet, pour Aid Al Fitr de cette année, l’établissement lance une offre exclusive comprenant une panoplie d’activités sportives et nautiques spécifiques à chaque tranche d’âge. Les amateurs de nature et de calme, eux, ont tout un beau paysage naturel pour se détendre.

Dans le cadre de cette offre ‘‘ Escapade Aid Al Fitr ’’, le Widiane Resort propose le petit déjeuner et le brunch du jour de l’Aid à 550 Dhs/personne, une remise de 15% sur les soins SPA et une remise de 15% sur toutes les activités de l’hôtel.

Au menu aussi, des ateliers cooking pour les enfants, un accès gratuit ai Kids Club, une séance de cinéma en famille, un séjour gratuit pour deux enfants de moins de 12 ans, ainsi que d’autres surprises.

Situé dans un cadre idyllique, le Resort est idéal pour vivre la joie d’Aid Al Fitr en famille ou entre amis. Les équipes de l’hôtel ont tout prévu pour être à jour d’une fête très chère aux familles marocaines et que la plus part souhaite vivre dans la bonne humeur et la gaieté.

HZ

Partagez cet article :