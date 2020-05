PARTAGER Post-Covid : Lancement d’une offre de conseil au profit des TPME industrielles

Le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique lance une offre de conseil et d’expertise technique au profit des TPME industrielles pour les accompagner dans la gestion des difficultés induites par la pandémie du Covid-19 et la préparation des plans de relance de leurs activités.

Les TPME peuvent bénéficier, à travers Maroc PME, d’une prise en charge de 80% du coût de l’accompagnement par une expertise spécialisée à l’élaboration et au déploiement de leur plan de continuité et de relance, a indiqué le ministère dans un communiqué. L’offre d’accompagnement permettra aux TPME de faire face à l’impact de la crise Covid-19, tant au niveau de la continuité des activités que de la préservation de la sécurité et de la santé des ressources humaines, a relevé le communiqué, notant qu’elle permet également aux TPME bénéficiaires d’envisager les meilleurs choix de repositionnement stratégique et de relance d’activité.

L’accompagnement visé par cette offre porte sur six axes, à savoir la préparation des plans de gestion de la crise et de relance, la gestion des liquidités et du financement, l’accompagnement du dirigeant et des Ressources Humaines, la sécurisation et le développement des ventes, l’optimisation de la production et de la supply chain et la transformation numérique de l’entreprise. Les entreprises intéressées sont invitées à renseigner le formulaire de candidature en ligne à l’adresse « http://candidature.marocpme.ma/formulaire-accompagnement-covid19 ».

LNT avec CdP