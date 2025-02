La société PORTNET S.A., gestionnaire du Guichet Unique National pour la simplification des procédures du commerce extérieur (PortNet), souligne la pleine disponibilité de ses services et réaffirme son engagement à accompagner les opérateurs économiques dans la gestion fluide et sécurisée de leurs formalités à l’international, notamment la demande et l’obtention des certificats de conformité à l’origine.

Ce nouveau service a été instauré dans le cadre du programme de contrôle des importations mis en place par le Ministère de l’Industrie et du Commerce, afin de garantir la conformité des produits aux normes marocaines. L’objectif principal de ce dispositif est de s’assurer que les produits importés respectent les normes et réglementations marocaines dès leur pays d’origine, afin d’éviter l’entrée de marchandises non conformes sur le territoire national et d’épargner aux importateurs des frais supplémentaires liés à des non-conformités détectées à l’arrivée. L’inspection des marchandises se fait directement à l’usine du producteur dans le pays d’origine, sans engendrer de frais additionnels de magasinage ou de surestaries.

Depuis le 2 décembre 2024, ce service a été entièrement dématérialisé sur le Guichet Unique PortNet, permettant de fluidifier le traitement des produits soumis au contrôle à l’origine et de faciliter la gestion des certificats de conformité, des licences et des enregistrements accordés aux importateurs. À ce jour, environ 4 300 demandes de certificats de conformité à l’origine ont été déposées via la plateforme, dont 1 500 traitées et 850 certificats délivrés via le Guichet Unique PortNet. Actuellement, plus de 2 800 dossiers sont en cours de traitement, dont 900 en attente de compléments d’information.

Tous les autres services digitaux de la plateforme PortNet, tels que les titres d’importation, les licences d’importation et d’exportation, les demandes de franchises douanières et l’agrément ANRT, sont pleinement opérationnels. Cela garantit une continuité de service pour les opérateurs économiques et permet de gérer efficacement toutes leurs démarches à l’international.

PORTNET S.A. met à la disposition des opérateurs économiques un accompagnement de proximité tout au long de leurs démarches à l’international, à travers :

Un centre de relation client disponible 24h/24 et 7j/7.

Une plateforme de réclamation.

Un live chat accessible via leur compte sur le Guichet Unique PortNet.

Des sessions de formation pour une meilleure appropriation des services.

La mise en œuvre de la plateforme PortNet a contribué de manière significative à l’amélioration des services logistiques et du commerce extérieur, en apportant une réelle valeur ajoutée aux opérateurs économiques grâce à la simplification et à la dématérialisation des procédures.

