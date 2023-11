Dans le cadre du plan d’actions de la Commission Nationale de Coordination pour la Facilitation des procédures du Commerce Extérieur, visant notamment la dématérialisation des processus d’importation et d’exportation via le guichet unique des procédures du Commerce Extérieur PortNet, une phase pilote concernant la dématérialisation de la demande et l’attribution du Certificat d’Inspection à l’export des produits d’artisanat, sera lancée à partir du 7 novembre 2023.

Cette initiative, menée dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, le Ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et PORTNET S.A., reflète l’engagement des différentes parties à simplifier les procédures du commerce extérieur et à soutenir les exportateurs de produits d’artisanat en facilitant leur accès au marché international. Cette transition vers la dématérialisation améliorera l’efficacité, la transparence et la rapidité de ces opérations tout en contribuant à renforcer le secteur de l’artisanat.

Scindée en phase de demande et d’attribution du Certificat d’Inspection et phase d’enregistrement des opérateurs de l’export de l’artisanat qui sera dématérialisée ultérieurement, la procédure actuelle réalisée par voie physique restera en vigueur jusqu’à l’annonce de la date de généralisation de toute la procédure. Cette transition permettra une adaptation graduelle à la nouvelle méthode dématérialisée.

Pendant cette période, PORTNET S.A. fournira un soutien technique continu à l’ensemble des parties prenantes et organisera des sessions de formation pour les opérateurs économiques concernés.

Cdp