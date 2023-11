Les éléments de la Sûreté nationale, en collaboration avec les services des douanes du Port Tanger Med, ont avorté, lundi soir, une tentative de trafic de 173.650 comprimés psychotropes dissimulés dans un camion immatriculé à l’étranger, en provenance d’un port européen.

Les opérations de contrôle aux frontières ont permis la saisie d’un camion de transport de colis et de marchandises immédiatement après son arrivée à bord d’un ferry, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir que le lot saisi se compose de 44.250 comprimés médicaux de type Rivotril, 110.000 comprimés d’Ecstasy et 19.400 comprimés de type Trankimazin, soigneusement emballés dans des appareils ménagers.

Le conducteur du camion, un ressortissant marocain résident à l’étranger, a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les liens avec les réseaux de trafic illicite de drogue et les circuits de ce trafic.

Cette action s’inscrit dans le cadre des opérations conjointes entre les services de la Sûreté nationale et de la Douane au niveau des différents postes frontaliers en vue de lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes.

LNT avec Map

Partagez cet article :