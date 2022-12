La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé, lundi, un prêt de 100 millions d’euros à la Société Nador West Med (NWM) pour la construction du port de Nador West Med dans la région de l’Oriental.

Ce prêt constitue une nouvelle tranche dans le cadre d’un accord de prêt de la BERD de 200 millions d’euros, signé en 2015, indique dans un communiqué l’institution basée à Londres. Le port de Nador West Med, qui fait partie d’un plan de développement plus large pour la région de l’Oriental, contribuera directement à une réduction des disparités régionales, soutiendra le développement économique de la zone et améliorera l’accès régional aux infrastructures, affirme la BERD. Le nouveau financement permettra de libérer le potentiel économique de la région de l’Oriental, car le port devrait attirer d’importants investissements directs étrangers, assure la Banque, notant que les terminaux portuaires serviront de catalyseur pour l’expansion du marché et de source directe d’opportunités d’investissement dans le secteur privé, et encourageront la création d’industries locales.

Le Maroc est un membre fondateur de la BERD et est devenu un pays d’opérations en 2012. À ce jour, la BERD a investi plus de 3,8 milliards d’euros dans le pays à travers 90 projets.

LNT avec MAP

