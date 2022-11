Le Représentant du Fonds des Nations-Unies pour la Population (UNFPA) au Maroc, Luis Mora, a annoncé, mardi à Rabat, le lancement au Maroc de la campagne de mobilisation « 1of8billion », à l’occasion de la célébration de l’atteinte du seuil des 8 milliards par la population mondiale.

Cette campagne se veut une occasion de lancer un appel pour une action conjointe visant à assurer que l’ensemble des 8 milliards de personnes puissent jouir de leurs pleins droits afin de créer un monde « plus juste, plus prospère et plus durable », a indiqué M. Mora lors d’une rencontre-débat, organisée par le Haut-Commissariat au plan (HCP) et l’UNFPA, sous le thème « Les trajectoires et défis démographiques ».

De même, la campagne « 1of8billion » entend souligner l’importance des droits et aspirations de chaque personne dans la quête du développement mondial, a-t-il relevé, faisant savoir qu’elle sera conduite en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels à plusieurs niveaux territoriaux, les organisations de la société civile, le secteur privé, les centres de recherche et les universités au Maroc. Par ailleurs, il est revenu sur l’annonce du franchissement du seuil de 8 milliards d’habitants dans le monde, affirmant qu’il s’agit d' »une occasion de célébration ».

Il a expliqué, à cet égard, que les progrès au niveau des soins de santé et la réduction de la pauvreté dans le monde ont entrainé une baisse des taux de mortalité maternelle et infantile et des espérances de vie plus longues, aboutissant à un monde avec « plus de personnes que jamais auparavant ».

« Le monde connait aujourd’hui plusieurs défis, dont le vieillissement de la population et les changements climatiques, mais le défi le plus pesant reste la question de l’égalité des sexes. Nous ne pouvons pas envisager le développement d’un monde de 8 milliards, où la moitié de sa population continue de subir diverses discriminations pour le simple fait d’être une femme ou une fille », a-t-il soutenu. Selon M. Mora, chaque gouvernement doit être en mesure de projeter et d’anticiper son avenir démographique. « Afin de saisir les opportunités qu’offrent le passage de la population mondiale à 8 milliards, il est fondamental de disposer d’estimations précises des tendances démographiques et de prévisions fiables des changements à venir, pour aider les différents pays à adopter la voie du développement durable », a-t-il dit.

Cette rencontre-débat a été l’occasion de débattre notamment des éventuelles opportunités et les multiples défis auxquels il faudra répondre pour libérer le potentiel de ces 8 milliards d’habitants.

LNT avec Map

