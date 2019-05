PARTAGER Le pont à haubans de Sidi Maârouf enfin ouvert !

Ce vendredi 10 mai 2019, le pont à haubans de Sidi Maârouf a été ouvert à la circulation, au petit matin, de manière très discrète en présence du personnel de Seprob et d’agents d’autorité.

En l’absence de communication officielle, et devant un ouvrage achevé mais toujours fermé, les réseaux sociaux s’étaient enflammés, entre spéculations sur les raisons du retard et sévères critiques à l’encontre des autorités. La pression du public aura-t-elle forcé la main des responsables ?

Bien évidemment, un pont ne résoudra pas à lui seule le problème de la gestion déplorable de la circulation à Casablanca, et des blocages terribles ont été constatés au niveau du rond-point proche de l’Iscae, ainsi qu’au croisement entre le boulevard Ghandi et la route d’El Jadida, déjà tristement célèbre pour son encombrement. Et d’ici que la future trémie dont les travaux viennent de commencer allège le problème, nous ne pouvons hélas que souhaiter bien du courage aux automobilistes qui passeront par là pendant les années à venir, vu le temps moyen des chantiers dans la capitale économique…

