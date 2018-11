PARTAGER Les politiques publiques au centre de la 7è EvalMENA à Rabat

L’Association Marocaine de l’Evaluation et le réseau Middle East and North Africa Evaluators Network (EvalMENA) ont organisé la 7ème conférence annuelle de l’évaluation dans la région MENA, sur le thème « Politiques nationales d’évaluation dans la région MENA : Cadres institutionnels et dispositifs régionaux d’évaluation‘’, avec l’appui de plusieurs partenaires (UNICEF, ONU FEMMES, FNUAP, PAM, FAO, WFD et 3ie).

Cette 7ème conférence s’est tenue à Rabat du 27 au 30 novembre 2018 et fut animée par des experts de l’évaluation, de la recherche et du développement dans la région MENA avec la participation des délégations des Gouvernements, des Parlementaires et des représentants de la Société Civile de la Région MENA, d’Afrique, d’Europe, et d’Amérique du Nord.

Une conférence avec des attentes nationales et régionales

La 7ème conférence EvalMENA se veut une plateforme de partage des connaissances et des expériences en matière d’évaluation des politiques publiques dans la région MENA.

Cet événement international a été tel un carrefour destiné à nouer de nouveaux partenariats et à renforcer le travail en cours pour développer les capacités nationales et sub-nationales (au niveau des espaces territoriaux des régions) en évaluation de développement et des politiques publiques à l’échelle de la région MENA.

L’objectif était de créer des espaces de débat autour des acquis en matière de systèmes et politiques nationales d’évaluation, l’évaluation de l’Agenda 2030, ainsi que les défis de la redevabilité de l’action publique.

La conférence a également abordé les questions de renforcement des capacités des jeunes évaluateurs et la professionnalisation l’évaluation.

Un regard croisé sur les cadres institutionnels et procédures d’évaluation des politiques de développement dans la région MENA

Comme chacun sait, la demande croissante dans le contexte MENA en démocratie, gouvernance, redevabilité publique, droits de l’homme et égalité des sexes, place l’évaluation des politiques et programmes de développement au cœur des préoccupations de plusieurs pays de la région MENA. En attestent les efforts consentis par ces pays, pour institutionnaliser la fonction de l’évaluation et la mise en place des dispositifs d’évaluation des politiques publiques.

La 7ème conférence EvalMENA fut l’occasion de discuter des mesures institutionnelles prises par les pays de la région MENA en matière d’évaluation des politiques publiques tout en exposant les différentes approches et procédures d’évaluation des politiques de développement dans ces pays.

Cette conférence a également examiné, dans une perspective multipartite, l’institutionnalisation des processus et mécanismes d’évaluation des programmes et des politiques au niveau sub-national c’est-à-dire au niveau des espaces territoriaux des régions.

Des thématiques connexes

Une série de sujets transversaux furent, par ailleurs, à l’ordre du jour tels que l’usage de l’évaluation pour informer le processus de la prise de décision, le rôle des parlementaires dans la promotion de l’évaluation, la sensibilité des systèmes d’évaluation nationaux à l’équité et au genre, le renforcement des capacités nationales de l’évaluation, l’EvalAgenda 2020 et les programmes phares d’Evalpartners.

In fine, la 7ème Conférence EvalMENA a offert aux évaluateurs jeunes et émergents de la région un espace d’échange, d’apprentissage et de formation animé par des experts formateurs internationaux sur des thématiques d’actualité liées au monde de l’évaluation.

De même, animées par des experts en évaluation et des professionnels du développement, des conférences ont porté sur les cadres législatifs de l’évaluation des politiques publiques et les approches et méthodes déployées à l’échelle de la région MENA, ainsi que sur des sujets connexes.

Enfin, une visite au Parlement a été effectuée le 28 novembre. Elle fut l’occasion pour les participants d’échanger sur le rôle et les expériences des parlementaires dans le suivi et l’évaluation des politiques publiques dans la région MENA et également de partager d’autres expériences et bonnes pratiques en la matière.

Ce qui faut savoir sur l’Association Marocaine de l’Evaluation

Créée en décembre 2008, l’Association Marocaine de l’Evaluation (AME) a pour mission de contribuer à l’amélioration de l’action publique à travers la promotion de la culture de l’évaluation et son institutionnalisation au Maroc.

Les principaux objectifs de l’AME sont (i) le plaidoyer pour l’institutionnalisation de la fonction de l’évaluation basée sur les droits humains et le genre pour contribuer à la redevabilité publique et à la démocratie au Maroc, (ii) la promotion de la culture de l’évaluation au sein des milieux académiques, du gouvernement et des institutions publiques administratives, du parlement, des collectivités territoriales, et de la société civile, et (iii) le renforcement des capacités nationales en évaluation de développement au Maroc à travers la formation et l’échange d’expériences nationales et internationales.

L’AME est membre de plusieurs réseaux internationaux dont International Organization for Cooperation in Evaluation (IOCE), International Evaluation Partnership Initiative (EvalPartners), Middle East and North Africa Evaluators Network (EvaLMENA) et du Réseau Francophone de l’Evaluation (RFE).

LNT

__________________________________________________________________________________

A