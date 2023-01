La présidence du Ministère Public conduite par Hassan Daki vient de publier son rapport annuel 2021. De tout ce qu’on peut retenir de ce rapport c’est que la femme marocaine reste victime d’une société apparemment toujours peu élégante à son égard. En effet, en dépit de tout ce qui se fait et se déploie pour lutter contre les différentes formes de violences à l’égard de la femme, la réalité démontre malheureusement un constat désolant. Les chiffres du rapport annuel 2021 de la présidence du Ministère Public en disent long, avec une hausse du nombre des affaires de violences faites aux femmes à 23 879, soit une augmentation de 31% par rapport à 2020.

Le même rapport démontre également que des efforts sont à déployer pour une éducation correcte des enfants marocains. Autrement, négliger ou mépriser l’importance de l’éducation par le sport, la culture, l’art, l’orientation et autre accompagnement des enfants marocains, risque d’être coûteux pour la cohabitation sociale escomptée. Ceci étant, il est important de prendre au sérieux ce constat du rapport du Parquet Général démontrant que l’année 2021 a connu une hausse des crimes commis par les enfants, avec 21.685 affaires enregistrées, dans lesquelles 25.402 mineurs ont été poursuivis. La violence dans les stades de football serait pour quelque chose ! Là aussi, tout un travail de sensibilisation et de sécurisation des rencontres footballistiques devrait être mené avec rigueur et intransigeance.

Sur un autre registre en rapport avec le droit des manifestations dans les espaces publics, les tribunaux du Royaume ont connu une hausse de 35% du nombre des affaires liées à l’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, soit 51.961 affaires impliquant 61.411 individus. A ce niveau, l’on peut dire qu’un Gouvernement Akhannouch qui se veut respectueux des différentes formes d’expression et d’opposition, devrait se montrer plus souple et plus ouvert à l’égard notamment des manifestations populaires.

Concernant les allégations et griefs relatifs à toutes les formes de violences imputées aux fonctionnaires publics chargés de l’application de la loi dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les parquets dans les différentes juridictions du Royaume ont reçu 199 plaintes concernant des allégations de violence, 28 plaintes concernant des allégations de maltraitance, 24 plaintes concernant des allégations d’arrestation arbitraire, 23 plaintes concernant des allégations de torture et une plainte de disparition forcée. Dans le même registre, il a été ordonné la réalisation de 435 examens médicaux sur les suspects déférés devant eux.

Par rapport au chapitre relatif aux Droits de l’Homme, le rapport de la présidence du Ministère Public souligne que dans le cadre du renforcement de la protection des individus privés de leur liberté contre la torture et d’autres formes de maltraitance, les parquets du Royaume ont effectué des visites régulières dans les lieux de privation de liberté 854 visites aux établissements pénitentiaires, 154 visites aux hôpitaux psychiatriques, 24.626 visites aux lieux de garde à vue 151 visites d’inspection aux lieux de placement et d’hébergement des enfants.

Pour ce qui est de la protection des droits et libertés, les différentes cours du pays ont enregistré une réduction du taux de détention préventive à 42,19%. Un constat positif répondant à une revendication d’un nombre important de juristes et d’acteurs de la société civile qui ne cessent de lutter contre le surpeuplement des prisons marocaines à cause, entre autres, de la détention préventive.

Concernant la moralisation de la vie publique et la protection des deniers publics, la ligne téléphonique directe dédiée à la dénonciation d’actes de corruption et de prévarication a reçu 8.090 appels, soit une moyenne dépassant 60 appels par jour. Au titre de l’année 2021, les tribunaux marocains ont enregistré également une baisse de 47,30% des affaires de crimes financiers par rapport à 2020 pour se situer à 783 procès.

Pour ce qui est de la lutte contre la criminalité et la protection de la sécurité et de l’ordre publics, le rapport annuel 2021 souligne une baisse de 7% du nombre des affaires relatives à la falsification, à la contrefaçon et à l’usurpation (5.533 affaires impliquant 7.589 individus)…

H. Zaatit

Partagez cet article :