Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé jeudi à Rabat une réunion de l’Instance de Concertation sur la Politique Actionnariale de l’État.

Cette rencontre, à laquelle ont participé plusieurs membres du gouvernement concernés, s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°82-20, qui a instauré l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE), précise un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Au cours de la réunion, un avis favorable a été exprimé concernant le projet de politique actionnariale de l’État, élaboré par l’Agence et présenté par son directeur général, Abdellatif Zaghnoun. Cet avis s’appuie sur l’approbation des orientations stratégiques de cette politique, validée lors du Conseil des ministres présidé par le Roi Mohammed VI, le 1er juin 2024 à Casablanca. Il fait également suite à la tenue de la 4e session du Conseil d’administration de l’ANGSPE, début juillet 2024 à Rabat, sous la présidence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, en présence des représentants de l’État et des membres du Conseil.

La prochaine étape consistera à soumettre le projet de politique actionnariale de l’État à l’examen et à la validation du Conseil de gouvernement, permettant ainsi à l’Agence de déployer cette politique conformément à la vision Royale. Cette dernière ambitionne de mener une réforme profonde du secteur public et de remédier aux dysfonctionnements structurels des établissements et entreprises publics, tout en assurant une meilleure cohérence et complémentarité de leurs missions et en renforçant leur efficacité économique et sociale.

Le projet a été élaboré de manière participative, à travers des dialogues stratégiques avec les différents acteurs concernés, tels que les départements ministériels de tutelle, les établissements publics, le secteur privé, et les instances de réglementation, afin de répondre aux attentes de toutes les parties prenantes, indique le communiqué.

Ce projet repose sur un cadre intégré régissant l’intervention de l’État en tant qu’actionnaire et s’articule autour de trois axes principaux : une politique actionnariale définissant les orientations de l’État actionnaire, ses engagements et les objectifs fixés pour les établissements publics ; une gouvernance institutionnelle visant à concrétiser cette mission à travers l’ANGSPE ; et un périmètre défini pour la mise en œuvre de cette politique, de manière dynamique et alignée sur les objectifs stratégiques de l’État actionnaire, conclut le communiqué.

LNT avec MAP

