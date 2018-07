PARTAGER Point S Maroc accélère son développement

Aujourd’hui, Point S affiche de grandes ambitions pour le Maroc, un marché très prometteur au niveau de l’entretien automobile. L’enseigne de pneumatique et d’entretien automobile ambitionne de devenir le leader incontesté dans le domaine de l’entretien automobile multimarque. Disposant pour le moment de 12 centres installés à travers le Royaume, dont quatre en propre (Casablanca, Rabat et Marrakech), Point S Maroc a d’autres nouvelles ouvertures dans le pipe, et ce afin d’asseoir davantage sa marque et accélérer sa croissance. En effet, Point S compte développer 50 nouveaux points de vente d’ici fin 2021, dépassant de loin les objectifs fixés auparavant. Le développement de Point S est dicté par les besoins d’un marché automobile marocain en plein boom, enregistrant plus de 168.000 nouvelles immatriculations en 2017. La modernisation du parc crée de nouveaux besoins chez les clients qui recherchent des centres de réparation et d’entretien rapide proposant savoir-faire, confiance et bon rapport qualité/prix. Pour cet été, des stands sont mis en place au niveau des points de passage de la Diaspora au niveau des ports de Tanger Med, Tanger ville et Sebta.

La clientèle nationale n’est pas en reste puisque d’autres actions de promotion sont programmées tout au long de l’été au niveau de chaque centre Point S implantés à travers le Royaume.

Pour rappel, Point S est une franchise internationale d’origine française, lancée en 1972. Enseigne spécialisée dans l’entretien automobile et la pneumatique, Point S a poursuivi au fil du temps sa croissance en France et à l’étranger. Elle dispose aujourd’hui d’un large réseau composé de plus de 3.600 points de vente répartis dans 34 pays. Au Maroc, c’est Imperial Invest qui détient la master franchise et développe ce réseau à travers sa filiale Point S Maroc.

HZ