Un ensemble de maisons de jeunes et de la culture ont été inaugurées mardi dans plusieurs villes du Royaume, après leur construction ou réhabilitation par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Cette opération a concerné, pour le Département de la Jeunesse, la maison de jeunes Yaacoub El Mansour, Takkadoum, et Youssoufia à Rabat, Hassouna à Tanger, Moulay El Hassan dans la province de Mediouna et la maison de jeunes Oum-Tounsi à Dakhla, ainsi que le centre socio-sportif de proximité à Khémisset et le centre socio-sportif de Sidi Abderrezzak à Tiflet, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ces centres ont connu l’organisation de nombreuses activités, dans le cadre du programme d’animation du ministère (Département de la Jeunesse) et de la politique de proximité visant à renforcer le réseau d’infrastructures, à fournir des services nouveaux et innovants, notamment la programmation, le design et l’industrie des jeux électroniques, et à faire de ces centres des incubateurs pour les petits entrepreneurs.

« L’ouverture de ces maisons de jeunes, nouvellement construites ou réhabilitées, intervient en application des Hautes Instructions Royales et reflète l’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi à la jeunesse marocaine, en tant que capital immatériel du Royaume », a souligné, dans ce sens, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, cité dans le communiqué.

Le ministère a œuvré à remédier aux problèmes et aux dysfonctionnements ayant conduit à la fermeture de nombreuses maisons de jeunes, notamment en raison du manque des ressources humaines, a fait savoir M. Bensaid, ajoutant que le ministère poursuivra la politique de renforcement de ses infrastructures, tout en fournissant des services innovants en faveur de la nouvelle génération de la jeunesse marocaine.

Par ailleurs, plusieurs maisons de la culture ont vu le jour, notamment celles de Bni Makada à Tanger et une autre à Benslimane, selon le communiqué,.

Le ministère a assuré qu’il poursuivra l’ouverture des maisons de jeunes et de la culture dans l’ensemble du Royaume, en vue de renforcer l’offre culturelle et de rapprocher ces services du plus grand nombre possible de bénéficiaires.

