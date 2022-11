A l’occasion de la journée européenne des langues, le public R’Bati est invité dimanche 13 novembre, à participer à un jeu urbain gratuit et ouvert à toutes et à tous, seuls ou accompagnés, dans lequel de nombreux cadeaux sont à gagner, à travers un circuit mêlant quizz, challenges, films, puzzles et plein d’autres surprises, en plein centre-ville de Rabat.

Cette rencontre est organisée par EUNIC (EU National Institutes for Culture) à travers l’Ambassade de la République de Pologne, l’Ambassade de la Hongrie, l’Ambassade de la Roumanie, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, l’Institut Français de Rabat, l’Instituto Cervantes Rabat, l’Istitutul Limbii Române et le Goethe-Institut Marokko ainsi qu’en coopération avec le Café La Scène.

Les participants sont invités à visiter divers points de rencontres du centre-ville de Rabat afin d’y découvrir les langues, cultures et pays européens à travers diverses activités ludiques, expliquent les organisateurs. Les lieux de rencontres et d’échanges sont le Café la Scène, l’Institut Français de Rabat, l’Instituto Cervantes et le Goethe-Institut Marokko. Ces derniers peuvent être visités dans n’importe quel ordre et à son propre rythme.

La visite des stands et chaque activité accomplie accumulent des points dans un carnet de jeu individuel. Une fois le minimum de points nécessaire atteint, ce carnet donnera accès une tombola pour gagner divers cadeaux !

