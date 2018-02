PARTAGER Plus de 700 exposants à la 24e édition du SIEL

Plus de 700 exposants participent à la 24ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre de Casablanca (SIEL), prévu du 8 au 18 février prochain, a affirmé, vendredi à Casablanca, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj.

Lors d’un point de presse dédié à la présentation des grandes lignes de cette édition, M. Laaraj a souligné que quelque 350 écrivains, poètes et chercheurs venant des différents sont attendus à cet événement, annonçant « une forte participation » de l’Egypte, invité d’honneur.

Le choix de l’Egypte vient consacrer « les liens forts et renouvelés entre les deux pays frères », a-t-il soutenu, ajoutant que cet hommage culturel constitue une occasion propice pour les visiteurs du SIEL d’approcher la culture égyptienne et échanger avec les chercheurs et écrivains de ce pays.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’Egypte au Maroc, Achraf Ibrahim, a assuré que la participation de son pays à ce grand événement traduit la solidité des relations qui existent entre les deux pays et la volonté de faire découvrir la culture égyptienne au lecteur marocain, mettant l’accent sur la mise en place d’un programme culturel varié encadré notamment par des écrivains et des poètes de renoms.

Il a rappelé que l’année 2017 a été caractérisée par l’hommage rendu en Egypte à des personnalités marocaines de divers horizons, outre la projection de films marocains, soulignant la nécessite de renforcer davantage les liens bilatéraux et de s’ouvrir sur les cultures des deux pays.

Outre le programme portant sur la culture égyptienne, la la 24ème édition du SIEL sera marquée par des conférence thématiques dédiées au « cinéma et la littérature », « la littérature et la photographie », « la littérature et les séries télévisées ».

Parmi les moments forts de ce salon, figure la nuit de l’Argana qui sera consacré au poète touareg Mohamadine Khawad (Niger) et l’attribution du prix Ibn Battouta. Par ailleurs, l’espace enfant accueillera tout au long de ce salon des enfants et élèves dans le cadre d’un programme diversifié spécialement conçu pour cette catégorie d’age.

LNT avec Map