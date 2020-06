PARTAGER Plus de 6000 plateformes de démonstration depuis le lancement d’Al Moutmir

A travers le programme Al Moutmir, OCP a mis en place une offre de plateformes de démonstration dans différentes Provinces du Royaume et couvrant plusieurs cultures (Céréales et Légumineuses, Arboriculture, maraîchage…). Co-construites et réalisées en partenariat avec l’écosystème agricole et en particulier l’écosystème scientifique (INRA, IAV, ENA UM6P), ces plateformes sont installées dans les champs des agriculteurs volontaires et permettent de démontrer l’impact considérable de l’adoption des meilleures pratiques agricoles sur le rendement et la qualité des productions agricoles, le revenu généré et aussi sur la consommation raisonnée des fertilisants. Chaque plateforme porte sur l’application des meilleurs intrants, opérations et techniques agricoles, du travail du sol à la récolte. Ce qui permet au fur et à mesure de l’avancement du cycle de la culture de comparer entre l’impact des bonnes pratiques versus les pratiques moyennes des localités voire des Régions. L’objectif étant de créer un effet d’émulation et d’induction porté par les agriculteurs qui ont hébergé ces plateformes de démonstration, véritables ambassadeurs des bonnes pratiques et garants de la continuité de l’effort. Financées à 100% par OCP, les plateformes de démonstration bénéficient d’un suivi scientifique de proximité assuré par les ingénieurs agronomes Al Moutmir et les experts mobilisés des différentes institutions scientifiques nationales. Un Programme Intégré de Management des Cultures (ICP) est déployé pour chaque plateforme et couvre les différents stades de la culture. Les 4000 plateformes de démonstration lancées durant la compagne agricole 2019/2020 ont concernées plusieurs cultures dans les différentes provinces agricoles du Maroc (céréales et légumineuses, arboriculture et maraîchage). Une approche agronomique et scientifique portée par nos ingénieurs agronomes et par nos experts a été suivie pour l’élaboration des ICP (Integrated Crop Program) pour chaque culture en tenant compte des spécificités agro-climatiques de chaque site de production. Un suivi scientifique régulier de ces plateformes de démonstration a été fait par les équipes d’agronomes afin d’évaluer la performance agronomique de chaque composante de rendement. En plus des paramètres et des composantes agronomiques améliorées à travers les plateformes de démonstration, ce programme a permis aussi de réduire considérablement les coûts de production par la promotion de l’utilisation raisonnée des intrants agricoles. Ces plateformes étaient une occasion pour le partage d’information avec les agriculteurs voisins et la formation à travers des centaines d’écoles aux champs organisées par les équipes Al Moutmir durant les différents stades de production.

H.Z