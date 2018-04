PARTAGER Plus de 6 tonnes de cannabis saisies à Nador

La Bridage de la police judiciaire de Nador a procédé, mercredi 18 avril, à l’arrestation de dix personnes, dont trois femmes, soupçonnées d’appartenance à un réseau criminel s’activant dans le trafic de drogue, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les éléments de la police judiciaire ont procédé aux arrestations, de façon simultanée, à Nador, Zaio et Douar Ait Mayet dans la région de Béni Saïd Kebdani (60 km à l’ouest de Nador), sur la base d’informations précises de la Direction générale de la surveillance du territoire.

Les fouilles ont donné lieu à la saisie de six tonnes et 240 kg de haschich, de 80 kg de kif, d’armes blanches, de trois voitures immatriculées au Maroc et de trois autres immatriculées à l’étranger susceptibles d’être utilisées dans le transport et le trafic de drogue.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les liens des membres de ce réseau avec d’autres réseaux criminels présumés s’activant au Maroc et à l’étranger et ses ramifications régionales et internationales et d’élucider la nature des faits criminels attribués aux mis en cause dans cette affaire.

LNT avec Map