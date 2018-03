PARTAGER Plus de 412 MDH consacrés aux projets de santé à Khémisset entre 2018 et 2022

Quelque 45 projets de santé ont été programmés entre 2018 et 2022 dans la province de Khémisset pour une enveloppe budgétaire estimée à plus de 412 millions de dirhams (MDH), a indiqué la direction régionale de Rabat-Salé-Kénitra.

Selon les données de la direction, ces projets se répartissent entre les soins de santé primaires, le réseau des établissements de soins, les projets de réseau hospitalier et d’institutions de soutien.

Concernant les projets de soins de santé primaires, la direction a précisé que leur nombre total est de 24 projets avec un budget avoisinant les 30,47 MDH, dont une contribution du ministère de la santé de 17,27 MDH.

La même source note que trois de ces projets sont en cours de réalisation. Il s’agit de la reconstruction du centre de santé urbain 1 à Tiflet, la reconstruction du centre de santé urbain 2 avec des urgences de proximité à Sidi Allal Bahraoui et l’aménagement et l’équipement d’un centre de santé rural avec des urgences de proximité à Oulmes.

Les projets programmés dans le cadre du réseau des établissements de soins de santé ont atteint 21, portant notamment, sur l’aménagement et l’équipement du centre de santé urbain Roumani, la reconstruction et l’aménagement du centre de santé rural 1 Ait Malek et l’aménagement et l’équipement des centres de santé ruraux à El Kassra, El Mâaziz, Sidi El Ghandour, Ain Sbit et Douar Sidi Mazyan.

S’agissant des soins de santé primaires, les données recensent 8 projets relatifs à la construction d’un centre provincial de santé bucco-dentaire, d’un centre de soins palliatifs, d’une unité anti-addiction et de quatre centres de santé urbains.

Quant aux projets du réseau hospitalier, la même source a cité la construction et l’équipement de l’hôpital régional du khemisset d’une capacité de 260 lits, avec un budget de 360 MDH financé par le ministère de la Santé. Le coût des projets d’institutions de soutien (20 projet) est estimé à 21,55 MDH, dont 7,6 MDH mobilisés par le ministère.

Sur un autre registre, des données de la direction provinciale de l’habitat et de la politique de la ville indiquent que 9 conventions ont été conclues entre 2008 et 2017 visant l’amélioration des conditions de vie de 15.540 familles situées dans 5 communes.

Concernant la réhabilitation urbaine, la même source a souligné que 6 projets ont été réalisés avec un budget de 149,94 MDH, dont une contribution du ministère estimée à 101 MDH et 4 conventions sont en cours d’élaboration d’une enveloppe budgétaire de 162,42 MDH.

LNT avec Map