L’un des principaux acteurs mondiaux de l’expérience client, Foundever consolide son engagement envers son écosystème et soutient l’action humanitaire «Panier du cœur», une initiative lancée par ses collaborateurs au profit des communautés rurales de Beni Mellal et Marrakech, explique un communiqué du groupe. Il s’agit d’une caravane de distribution de paniers alimentaires au profit de quelque 423 foyers.

Ilham MOUHRIZ, DRH Afrique de Foundever, souligne : «À l’occasion du mois sacré de Ramadan, nous sommes ravis de nous engager auprès de nos collaborateurs pour les communautés reculées de nos régions. À travers l’initiative « Panier du cœur », nous exprimons notre solidarité avec les populations montagnardes en cette période de Ramadan».

Cette initiative sera lancée cette année en partenariat avec les associations partenaires à but non-lucratif « TAGHYA » et « Walid de Bienfaisance ». Indépendantes dans leur fonctionnement, elles se donnent pour mission de contribuer à l’instauration d’une dynamique de développement durable qui vise la réduction des inégalités socio-économiques et la consolidation d’une culture de démocratie locale participative.

Jamal Lamghari, trésorier de l’Association TAGHYA, déclare : «Ce projet entre dans le cadre d’une collaboration étroite avec Foundever. Quoi de mieux que le mois sacré de Ramadan pour apporter de la joie et de la sérénité aux familles dans le besoin ».

L’opération «Panier du cœur» mobilisera une cinquantaine de collaborateurs bénévoles de Foundever, qui sillonneront des villages reculés, pour partir à la rencontre des familles en situation de vulnérabilité.

Mustapha El Haouch, de Foundever note : «Des collaborateurs représentant tous les sites de Foundever dans le Royaume, affirment leur engagement pour la réussite de cette action, qui confirme encore une fois l’engagement RSE de Foundever envers ses communautés. La mise en place de cette initiative, permet aussi au niveau interne de l’entreprise de fédérer les collaborateurs qui s’investissent dans les projets de l’entreprise à forte valeur ajoutée sociétale».

Pour rappel, la stratégie RSE de Foundever repose sur trois valeurs fondamentales : Créativité, Engagement et Connexion. L’entreprise est fortement engagée dans la protection de son environnement et ses ressources grâce à une planification et à des opérations efficaces. Dans le volet social, Foundever encourage les initiatives de ses équipes, créant ainsi de nouvelles opportunités de développement et de réussite. En termes de gouvernance et grâce à des programmes communautaires, l’entreprise promeut l’engagement social.

H.Z

Partagez cet article :