Plus de 250 000 nouveaux bacheliers pour la session 2019

Un total de 253.808 candidats de l’enseignement public et privé ont été admis aux sessions ordinaire et de rattrapage de l’examen national unifié 2019, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le taux global de réussite est de 77,96%, contre 71,96% en 2018, soit une hausse de 6 points, précise le ministère dans un communiqué.

Parmi les candidats admis, 16.227 relèvent du pôle des sections scientifiques, mathématiques et techniques et 86.780 du pôle des sections littéraire et originelle, précise-t-on.

Dans les filières internationales du baccalauréat marocain, 24.107 étudiants ont obtenu le précieux sésame, soit un taux de réussite de 97,54, alors que dans les filières professionnelles, 59,53% des 7.984 candidats ont réussi leurs épreuves.

Le taux de réussite des candidats aux besoins spécifiques, ayant bénéficié de l’adaptation des épreuves et de la correction, a atteint 90,23%, alors que chez les candidats libres, ce taux a été de 41,1%, soit 25.877 admis.

De même, le taux de présence lors de la session de rattrapage, qui s’est déroulée dans des conditions normales, s’est établi à 94,79%, alors que les admis parmi les candidats scolarisés dans le public et le privé ont été quelques 39.052, souligne le communiqué.

LNT avec MAP