PARTAGER Plus de 21 000 nouveaux étudiants inscrits à distance à l’Université Ibn Zhor

Le nombre des étudiants nouvellement inscrits à distance dans le cycle de la licence fondamentale dans les différents établissements d’enseignement supérieur relevant de l’Université Ibn Zohr d’Agadir a atteint 21.582 étudiants au titre de la rentrée universitaire 2020/2021.

Un communiqué de la présidence de l’Université indique que ces étudiants ont été inscrits durant la période allant du 24 et 27 août, précisant que l’opération de confirmation d’inscription à distance pour les nouveaux étudiants se poursuit jusqu’au 29 août, à la faculté des lettres et des sciences humaines, la faculté des sciences, la faculté des sciences juridiques économiques et sociales à Agadir et la faculté Chariaa à Ait Melloul.

Il s’agit également de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales, la faculté des sciences appliquées et la faculté des langues, arts et sciences humaines à Ait Melloul, en plus des facultés polydisciplinaires à Ouarzazate, à Taroudant et à Smara, ajoute la même source.

Quant à l’inscription à la licence en sciences de l’éducation, le communiqué fait savoir que la plateforme de pré-inscription, qui a été lancée le 15 août, est toujours ouverte jusqu’au 15 septembre. De même, il a été décidé d’organiser les concours et d’inscrire les étudiants admis dans cette filière entre le 21 et le 25 septembre 2020.

Pour ce qui est de la licence professionnelle et le cycle Master, les plateformes de pré-inscription seront accessible du 21 septembre au 24 octobre 2020, ajoute le communiqué, notant que les concours d’accès et l’inscription des étudiants admis seront programmés du 26 octobre au 5 novembre 2020.

L’Université Ibn Zohr qui comprend une vingtaine d’établissements d’enseignement supérieur, accueille plus de 120.000 étudiants et couvre cinq régions du Royaume à savoir les régions de Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Darâa-Tafilalet, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.

LNT avec Map