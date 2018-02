PARTAGER Plus de 14.000 écoles coraniques dans le Royaume

Le nombre d’écoles coraniques dans l’ensemble du territoire du Royaume a atteint 14.122 dont 92% sont annexées aux mosquées, a souligné, mardi à Rabat, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq. Répondant à une question orale à la Chambre des Conseillers, sur « l’intégration des écoles coraniques au système de l’enseignement traditionnel », présentée par le groupe du parti de la justice et du développement (PJD), M. Taoufiq a indiqué que le nombre d’élèves relevant de ces écoles a atteint 426.424, tandis que celui des autorisations accordées entre 2005 et 2017 se monte à 5082, dont 3027 ont été attribuées au cours de l’année 2017.

L’importance d’intégration de ces écoles coraniques consiste essentiellement en la régularisation de leur statut juridique, à travers l’octroi d’autorisations, le soutien social des formateurs, l’insertion d’activités pédagogiques au sein de l’enseignement primaire traditionnel, outre l’encouragement de la recherche en la matière et la formation continue des formateurs, a précisé le ministre. Le ministère, a ajouté M. Taoufiq, ouvrera dans le cadre des efforts déployés dans ce sens, à mettre à niveau la structure matérielle des écoles coraniques, à promouvoir ce domaine et à améliorer la situation matérielle des formateurs de ces écoles.

LNT avec Map