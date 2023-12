La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a présenté, le vendredi 1er décembre, ses propositions d’amendements concernant le projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2024. Ces modifications se concentrent principalement sur les aspects fiscaux, englobant divers types d’impôts, taxes et droits tels que l’impôt sur les sociétés (IS), l’impôt sur le revenu (IR), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe intérieure de consommation (TIC), les droits de douane, et les impôts indirects. Voici la liste complète de ces propositions.

Ajustements relatifs à l’Impôt sur les Sociétés :

Limiter l’application du taux d’IS de 35% uniquement aux exercices dépassant le seuil de 100 millions de dirhams (MDH) de résultat fiscal, lorsque ce seuil est atteint grâce à des résultats non courants provenant de plus-values de cessions ou de retraits d’immobilisations incorporelles, corporelles, ou financières. Étendre le dispositif de plafonnement de l’IS à 20% à toutes les sociétés, indépendamment de leur date de création, s’engageant à réaliser un investissement égal ou supérieur à 1,5 milliard de dirhams (MMDH) sur 5 ans. Améliorer les dispositifs de neutralité des opérations de restructuration de groupe, en étendant le régime particulier des fusions aux scissions partielles et apports partiels d’actifs.

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :

Poursuivre les efforts en vue de réduire le nombre de taux de TVA, d’assurer la neutralité de la TVA, et de généraliser le droit à déduction et à remboursement. Réviser la base imposable de la TVA pour exclure les taxes spécifiques. Supprimer l’article 182 relatif à la solidarité en matière de TVA, ou amender fortement pour circonscrire son application aux bénéficiaires effectifs d’une fraude avérée, confirmée par un jugement définitif, similaire au dispositif existant dans le Code de recouvrement des créances publiques. Pour la retenue à la source sur les fournisseurs de biens et de travaux, la CGEM propose d’exclure les ventes de biens, d’appliquer une attestation à délivrer une fois par an par fournisseur datant de moins de 12 mois, et de mettre en vigueur cette mesure à partir du 1er juillet 2024. En ce qui concerne la retenue à la source sur les prestataires de services, réduire le taux de 75% à 50% de la taxe, avec droit à restitution sur une base mensuelle. Instaurer le régime d’autoliquidation de la TVA pour certains secteurs économiques, notamment la valorisation des déchets de la plasturgie ou métaux de récupération. Réduire les sanctions pour infraction aux obligations de déclaration et aux délais du droit à déduction, faisant passer le taux de l’amende de 15% à 5%.

Mesures Particulières :

Rembourser la TVA aux industries pharmaceutiques pour soutenir leur développement dans le cadre du plan de souveraineté sanitaire. Exonérer la TVA sur les travaux de recherche réalisés par les sociétés minières. Appliquer le taux de TVA réduit de 10%, avec droit à déduction, sur divers secteurs, dont l’industrie touristique, les savons de ménage, les opérations de transport de marchandises et voyageurs, les conserves de sardines, les cyclomoteurs électriques, les rémunérations de gestion des organismes de placement collectif en capital (OPCC), les opérations de banque et de crédit, les commissions de change, et les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse. Soumettre les biens immeubles d’occasion au régime de la marge, comme c’est le cas pour les biens meubles. Exclure les sociétés de crédit-bail ou de location avec option d’achat du régime de régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés.

Impôt sur le Revenu :

Étendre le plafond d’exonération des indemnités de licenciement à 1.800 dirhams. Augmenter la valeur faciale du titre repas à 60 dirhams, tout en optant pour une interface digitalisée.

Autres Mesures Transverses :

Exclure les surestaries de l’application de la retenue à la source. Aligner les règles fiscales applicables aux écarts de conversion sur les règles comptables. Encourager le développement des start-ups en accordant aux sociétés non-résidentes la possibilité de bénéficier du régime de sursis d’imposition. Encourager le recours au marché boursier, notamment le marché alternatif, par l’instauration d’un ensemble de mesures incitatives, telles que l’abattement sur les plus-values de cession des actions réalisées dans le cadre de l’introduction en bourse pour les entreprises du marché alternatif, le renforcement du mécanisme de stock-options existant, et la possibilité pour les sociétés souhaitant s’introduire en bourse de réaliser un audit fiscal par un expert-comptable agréé par l’administration fiscale, donnant droit à une dispense de contrôle fiscal après la résolution des irrégularités relevées, ainsi que la clarification du principe de la notification unique pour tout contrôle fiscal.

Douanes et Impôts Indirects :

Revoir le mécanisme de calcul de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits polluants, en passant de quotités forfaitaires à proportionnelles. Réviser les modalités d’application des droits de douane sur les redevances et droits de licence (royalties) au Maroc.

Mesures Particulières :

Limiter l’application de l’augmentation des droits de douane aux smartphones et assimilés, en décalant la date d’effet au 1er juillet 2024, et en appliquant un taux de 2,5% pour les produits d’une valeur inférieure à 7.000 dirhams, et de 17,5% pour les produits dépassant 7.000 dirhams. Encourager la transition énergétique en réduisant les droits de douane appliqués aux batteries de stockage d’énergie issues des énergies renouvelables, au taux minimum de 2,5%. Réduire les droits de douane sur les cellules en lithium-ion destinées à la fabrication des batteries de stockage d’énergie, de 17,5% actuellement à 2,5%. Maintenir le taux de 2,5% pour certains produits laminés plats en fer ou acier, utilisés dans l’industrie des piles sèches électriques, entre autres. Réduire le champ d’application de la taxe forestière au chapitre 44 du tarif douanier, et revoir sa quotité. Réduire les droits de douane pour un ensemble d’intrants automobiles. Revoir à la baisse la TIC sur les bières, vins, et spiritueux pour accompagner le secteur touristique.

LNT

Partagez cet article :