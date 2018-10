PARTAGER Le PLF 2019 en quête d’une meilleure équité fiscale entre les revenus du capital et du travail

Des grandes lignes du Projet de Loi de Finances 2019, telles que présentées au Roi Mohammed VI lors du dernier Conseil des Ministres par M. Mohamed Benchaaboun, ministre de l’Économie et des Finances, ressortent de nouvelles orientations.

La première porte certes sur le social et se traduira par l’augmentation des budgets de la Santé, l’Éducation, la Formation professionnelle, etc., sur la base de plans d’avancement bien définis.

La seconde se traduit par une reconsidération de la fiscalité des PME.

En effet, celles-ci devraient déjà bénéficier pour cette année 2018, de l’impôt progressif introduit par l’ex-ministre M. Boussaid dans ce même objectif.

Concrètement, le taux d’IS sera propre à chaque tranche de résultat.

Si le résultat est inférieur à 300 000 dirhams, il se réduira à 10%. Au-delà et jusqu’à 1 million de dirhams, il montera à 20% pour aller jusqu’à 30% pour la dernière tranche de plus d’un million de dirhams de résultat. Et l’IS total à payer résultera de la somme des montants de ces différentes tranches.

Le PLF 2019 apporterait un encouragement supplémentaire en réduisant le taux de l’IS de la tranche inférieure à un million de dirhams de 20% à 17,5 %.

En résumé, on peut conclure que les PME seront plus concernées par les taux d’IS de 10% et 17,5% sachant qu’un bénéfice d’un million de dirham est déjà très élevé pour cette catégorie d’entreprises.

A moins que le projet de loi de finances 2019 ne revienne sur la progressivité de l’IS et n’instaure que deux taux seulement, le 17,5% pour tout résultat inférieur à un million de dirhams et 30% au-delà.

N’oublions pas à ce propos que l’unicité catégorielle de l’impôt et la stabilité font partie des conditions essentielles du « Doing Business ».

Mais, si la première loi de finances de M. Benchaaboun prend de nouvelles tournures sous l’impulsion des directives royales, elle s’oriente aussi vers un changement de cap en matière d’imposition sur le revenu, IR.

Car jusqu’alors, les revenus sûrs et assurés, dont la base imposable est définie et la collecte réalisée par les entreprises qui jouent le rôle de percepteur fiscal, sont les salaires.

Ceux-ci, reconnus comme étant les revenus du travail, connaissent une vraie pression fiscale contrairement aux autres catégories de revenus, notamment ceux dits du capital ou encore les revenus immobiliers ou fonciers.

Qu’il s’agisse d’impôts sur les plus-values mobilières ou immobilières ou des dividendes et loyers mobiliers, l’IR reste léger et souvent les assujettis échappent même à l’impôt !

Il semblerait donc que M. Benchaaboun aspire à rééquilibrer ce rapport en l’impôt sur les revenus du travail et ceux du capital, en allégeant le premier tout en renforçant la pression fiscale sur les autres et tout particulièrement ceux de l’immobilier.

Certes, le secteur de l’immobilier est en crise mais celle-ci porte sur la construction du neuf et la satisfaction des besoins en matière de logements toutes catégories, social, moyen et haut standing, mais l’exploitation des biens immobiliers détenus par des acquéreurs constitue un autre chapitre.

Car, l’immobilier a toujours été considéré comme un investissement sûr et un refuge sans risque pour le placement de l’épargne des citoyens fortunés.

Même si certains ont diversifié quelque peu leur patrimoine en investissements en bourse, les pertes qu’ils ont subies les en ont depuis dissuadés.

L’immobilier continue à constituer une très importante part des placements et une source considérable de la richesse des nantis.

Pourtant, la pression fiscale qu’ils subissent reste légère dans la mesure où, par exemple, l’État accorde une défiscalisation des plus-values de cessions des maisons principales après 6 ans d’occupation et un abattement de 40% sur les revenus locatifs immobiliers.

LE PLF 2019 compte donc rectifier le tir en supprimant ces deux avantages de taille, en taxant entièrement les revenus des loyers immobiliers et les plus-values de cessions quelle que soit l’utilisation des biens en question.

Et ainsi, rétablir un équilibre entre l’IR sur les salaires dont le taux atteint un maximum de 38% et celui sur les biens immobiliers.

Enfin, si ce rééquilibrage se confirme, il devrait certes se faire en faveur de l’IR sur les salaires tout en permettant à l’État de jouer du principe des vases communicants et d’offrir dans le même temps un peu plus de revenus nets aux ménages, sachant que moins de 4% de ceux-ci sont aujourd’hui en mesure d’épargner, selon une récente étude du HCP.



Afifa Dassouli