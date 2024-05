Les enjeux inhérents à la cybersécurité et les solutions susceptibles de faire face aux menaces cybernétiques ont été au centre de l’Africa Cybersafe Symposium, un événement d’envergure qui s’est tenu les 27 et 28 mai à Marrakech à l’initiative de la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’information (DGSSI), relevant de l’Administration de la Défense Nationale.

Organisé sous les Hautes Instructions Royales, cet événement, en marge de GITEX Africa 2024, a rassemblé plus de 450 participants arabes et africains, dont des décideurs publics, des dirigeants d’entreprises, des responsables gouvernementaux, des professionnels de la cybersécurité, des chercheurs et des académiciens. L’ouverture de ce conclave a été marquée par la présence du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, ainsi que de présidents et représentants de Conseils de cybersécurité de plusieurs pays arabes et africains.

Renforcer les partenariats

Les intervenants ont appelé à renforcer les partenariats et à favoriser le partage des expériences et des expertises en matière de cybersécurité, à identifier les meilleures pratiques pour améliorer la résilience contre les cybermenaces et à explorer des stratégies efficaces pour protéger les infrastructures critiques et les données sensibles. Ils ont également mis en avant le rôle essentiel et les avantages de l’Intelligence Artificielle (IA) pour simplifier l’administration des solutions de cybersécurité, notant que l’IA révolutionne la défense contre les menaces et améliore l’efficacité opérationnelle, permettant ainsi de créer un avenir numériquement sécurisé.

Le symposium propose un riche programme incluant des conférences, des sessions de formation, des tables rondes, des réunions de travail et des ateliers. La DGSSI a également organisé des exercices de cyber-drill pour 200 professionnels marocains et africains de la cybersécurité. Les thématiques abordées portent sur la sécurité des réseaux informatiques, la mise en place et la gestion des centres opérationnels de sécurité, le développement sécurisé des applications et la gestion des risques et menaces cybernétiques.

Le programme de la première journée a été marqué par la réunion du réseau africain des autorités nationales de cybersécurité (ANCA), dont le Royaume du Maroc (DGSSI) assure la vice-présidence, et la réunion des sous-groupes arabe et africain de l’Union Internationale des Télécommunications (ITU).

Dans son allocution d’ouverture, Abdellatif Loudiyi a affirmé que le Maroc soutient pleinement les initiatives visant à établir un cyberespace sûr, sécurisé et résilient. Il a souligné que le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a toujours accordé une importance particulière aux questions de digitalisation et de confiance numérique. Depuis la mise en œuvre de la première stratégie nationale de cybersécurité en 2012, le Maroc a réalisé des avancées significatives en matière de résilience du cyberespace national et de sécurité des systèmes d’information.

La nouvelle stratégie nationale de cybersécurité 2030, adoptée cette année, vise à consolider les acquis et à capitaliser sur les réalisations antérieures. Cette stratégie repose sur plusieurs leviers d’intervention : amélioration de la gouvernance de la cybersécurité, renforcement de la résilience du cyberespace national, développement des capacités, sensibilisation et coopération internationale. Loudiyi a mis en avant l’importance de la coopération, qu’elle soit bilatérale ou multilatérale, pour faire face aux défis transfrontaliers du cyberespace.

Soutenir la formation et les startups

Ghita Mezzour, intervenant lors du symposium, a souligné l’importance de la formation des ressources humaines dans les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle. Elle a rappelé la signature d’un partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur pour multiplier les filières accréditées axées sur la cybersécurité et les technologies numériques. Elle a également souligné le rôle crucial du symposium pour accroître la résilience de l’espace numérique marocain et africain.

Mezzour a passé en revue les efforts du Maroc dans le domaine de la cybersécurité et de la transition numérique, notant que le Royaume se classe désormais au 28e rang mondial en matière d’outsourcing. Elle a également mentionné le développement de startups marocaines innovantes en cybersécurité, prêtes à répondre aux besoins du continent africain.

Enfin, Mohammed Al Kuwaiti, président du Conseil de cybersécurité des Émirats Arabes Unis, a souligné que la transition numérique facilite divers services essentiels mais augmente également les risques de cyberattaques. Il a mis en avant l’importance de la souveraineté du cloud comme solution prometteuse pour atténuer les risques tout en profitant des avantages du cloud computing.

