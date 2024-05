Le 16ème Salon International de l’Agriculture du Maroc (SIAM), qui a fermé ses portes dimanche à Meknès, a été couronné de succès, indique le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, ce salon s’est affirmé une fois de plus comme le rendez-vous incontournable du secteur agricole en Afrique, et comme l’un des événements les plus significatifs du domaine sur la scène internationale, souligne le ministère dans un communiqué.

Organisée du 22 au 28 avril 2024, la 16ème édition du SIAM a pris pour thème « Climat et Agriculture : pour des systèmes de production durables et résilients », mettant en avant des enjeux cruciaux pour l’avenir de l’agriculture, fait savoir la même source.

Cette année, le salon a rassemblé 70 pays, dont l’Espagne comme pays invité à l’honneur, et accueilli 45 délégations officielles, dirigées par 22 ministres étrangers, ce qui a contribué à enrichir le dialogue et à renforcer les liens avec les acteurs du secteur venus des quatre coins du monde.

Les participants, qui incluaient des agriculteurs, des chercheurs, des décideurs politiques et des entrepreneurs, ont pu découvrir les innovations et les tendances du secteur répartis dans 12 pôles thématiques, y compris le nouveau pôle « Agri-Digital ». Ce dernier a introduit des technologies avancées destinées à optimiser les pratiques agricoles.

Le ministère fait également remarquer que le SIAM a été un carrefour pour l’échange de connaissances avec 41 conférences scientifiques et la signature de plus de 19 conventions stratégiques, soulignant son rôle en tant que catalyseur d’opportunités commerciales et scientifiques dans le domaine agricole.

Et de poursuivre qu’avec une participation record de 1.500 exposants et plus d’un million de visiteurs, le salon a non seulement consolidé sa réputation, mais aussi son impact sur le secteur.

Le pôle « Produits du Terroir », agrandi significativement cette année pour s’étendre sur près de 16.000 m², a accueilli 512 exposants représentant des groupements d’intérêt économique (GIE) et des coopératives. Il a mis en lumière les coopératives, y compris celles des zones sinistrées par le séisme d’Al Haouz, permettant à ces communautés de présenter leurs produits et de bénéficier de nouvelles opportunités commerciales.

Concernant le pôle « Agri-Digital », inauguré cette année, il s’impose d’emblée comme un centre d’innovation de premier plan, fait valoir le ministère. Fort de la participation active de nombreuses entreprises innovantes, ce pôle a été dédié au développement de solutions avancées pour une agriculture à la fois intelligente et performante.

Cet engagement envers le numérique témoigne de la volonté du salon de promouvoir des pratiques agricoles qui conjuguent tradition et innovation, répondant ainsi efficacement aux défis contemporains.

Et de conclure : « Le SIAM continue ainsi de jouer un rôle clé dans le développement d’une agriculture durable et résiliente, en facilitant les échanges entre les acteurs clés du secteur et en favorisant l’adoption de solutions innovantes à l’échelle globale ».

Les chiffres clés de la 16ème édition

• 1.125.294 visiteurs

• 70 pays participants

• 1.500 exposants

• 45 délégations étrangères dirigées par 22 ministres

• 41 conférences scientifiques organisées

• Plus de 19 conventions signées

• 83 trophées d’excellence attribués :

– 12 aux meilleurs exposants

– 32 aux meilleurs éleveurs

– 12 aux les meilleures unités de production

– 12 aux meilleures huiles d’olive extra vierge

– 8 prix des meilleurs travaux de la presse agricole et rurale

– 7 pour les produits de terroir exceptionnels.

• Plus de 680 représentants des médias accrédités

LNT avec MAP

