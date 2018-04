PARTAGER La plateforme digitale « Visit Rabat » voit le jour

Le Conseil régional du tourisme (CRT) a annoncé, mardi 17 avril, le lancement de la plateforme « Visit Rabat » sur les réseaux sociaux, afin de faire de la région une destination touristique phare.

Dans ce cadre, une convention de partenariat a été signée entre le CRT de Rabat-Salé-Kénitra et l’Office national marocain de tourisme (ONMT), portant sur les outils promotionnels pour l’année 2018, avec un focus sur le digital, dont le lancement de cette plateforme, souligne un communiqué du CRT.

Les autres outils de promotionnels concernent, notamment, la refonte du site web régional, les applications mobile géolocalisées, le plan de ville et de la région, les films promotionnels et la confection d’affiches, posters présentoirs et rollup digital publishing Rabat et région (brochures, plaquettes, dépliants, cartes, guide).

Pour donner plus de visibilité à la destination de la région de Rabat, le CRT co-organisera avec l’ONMT des « éductours » et des voyages de presse et des leaders d’opinions à l’échelle internationale.

Le CRT participera aussi aux manifestations, événements et Workshop à l’international, dont l’IFTM de Paris, le WTM de Londres, le FITUR de Madrid et l’ATM Dubaï, précise le communiqué, ajoutant qu’à travers ces outils promotionnels, le CRT mettra en avant les atouts de la région sur le plan culturel, touristique, gastronomique et sportif.

LNT avec Map