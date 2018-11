PARTAGER Plan d’accélération industrielle : La zone franche d’Agadir opérationnelle en 2019

Le ministre de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, a effectué, mercredi, une visite à Agadir pour le suivi de l’implémentation des projets lancés en janvier 2018, dans le cadre du déploiement régional du Plan d’accélération industrielle dans la région de Souss-Massa.

Lors de cette visite, le ministre a tenu des réunions de travail avec le Wali de la région, Ahmed Hajji, les acteurs locaux, les représentants des institutions concernées, ainsi que les investisseurs signataires des conventions relatives au projet industriel au niveau de la région.

Soulignant l’importance de ce projet d’envergure, M. Elalamy a affirmé que « la transformation économique entamée dans le Souss-Massa témoigne de la Haute sollicitude Royale en sa faveur. Les projets lancés renforcent la vocation industrielle de la région pour en faire un pôle économique capable de créer de l’emploi pour les jeunes et d’assurer une croissance inclusive, au service du citoyen ».

« Leur réussite est tributaire d’un engagement collectif de l’ensemble des parties prenantes: c’est la condition d’une opérationnalisation efficace et dynamique des actions programmées», a affirmé le ministre. S’agissant du projet de mise en place de la zone franche d’Agadir destinée à offrir aux investisseurs une infrastructure aux standards internationaux à des prix compétitifs, l’ensemble des études techniques y afférents a été réalisé et les travaux d’aménagement de la première tranche sont en passe d’être lancés. Les premières installations de la zone seront opérationnelles durant le 1 er semestre 2019.

Les 11 projets d’investissement lancés dans les secteurs des matériaux de construction, de la plasturgie, des industries papier et carton et de l’offshoring, se déploient à une cadence satisfaisante, indique-t-on à cette occasion.

Le centre de relation clientèle Webhelp, ainsi que l’unité de ramassage de papiers et cartons recyclables du Groupe Gharb Papier Carton (GPC) ont, d’ores et déjà, démarré leur activité.

« Ces 11 projets ainsi que d’autres dans le pipe vont permettre la création de 12.000 emplois dans la région », a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse.

Pour ce qui est des projets de Technopark et de la Cité de l’Innovation destinés à renforcer l’infrastructure technologique par l’incubation des jeunes et à valoriser les résultats de la recherche scientifique au profit des écosystèmes industriels de la région, les études techniques et architecturales y afférentes ont été réalisées et les appels d’offres et marchés d’aménagement ont été lancés.

La déclinaison régionale du Plan d’accélération industrielle dans le Souss-Massa porte l’ambition de créer 24.000 nouveaux emplois. Près d’un milliard de dhs d’investissement sont engagés dans la région avec l’ambition de lui permettre de capitaliser sur son potentiel considérable et d’accéder à un nouveau palier d’émergence.

Au terme de ses réunions de travail, le ministre qui était accompagné notamment du Wali de la région Souss-Massa et du président du Conseil régional, a effectué une visite au centre de relation clientèle Webhelp, l’occasion pour son management de décliner les grandes lignes de sa stratégie de développement au niveau régional et national, ainsi qu’à l’usine de papier et carton sur des machines de carton ondulé, à Ait-Melloul, dont l’extension permet un tonnage supplémentaire de 15 000 T /an, ce qui ramène la capacité totale de l’unité à 60 000 T/an. Cet investissement de 115 MDH, vise à accompagner l’essor du secteur agricole de la région Souss-Massa et permettre de valoriser davantage le « produit Maroc » à l’export.

LNT avec MAP