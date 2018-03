PARTAGER Plan d’accélération industrielle: 58% de l’objectif d’emploi fixé à l’horizon 2020 ont été réalisés

Le plan d’accélération industrielle (PAI 2014-2020) dont 58% de l’objectif à terme a été réalisé, contribue de manière tangible à la résolution de la problématique de l’emploi, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy.

« Le plan d’accélération industrielle, lancé par SM le Roi Mohammed VI, répond à ses promesses et apporte une contribution tangible à la problématique de l’emploi. Nous avons réalisé près de 58% de l’objectif fixé à l’horizon 2020 et en maintenant cette cadence durant les prochaines années, nous allons le dépasser », a dit M. Elalamy lors d’une conférence presse sur la présentation des indicateurs de l’emploi dans le secteur industriel.

Cette stratégie sectorielle engage ainsi l’industrie nationale dans une dynamique de progrès irréversible qui soutient une croissance structurelle pérenne et stimule la création d’emplois, a-t-il estimé.

Pour M. Elalamy, le secteur industriel se positionne en pourvoyeur d’emplois majeur, avec 288.126 emplois créés dans les différentes filières industrielles entre 2014 et 2017.

Il a, dans ce sens, précisé que l’automobile vient en tête des secteurs ayant contribué à la création d’emplois, avec 29%, soit 83.845 postes, notant que cette performance reflète la forte dynamique de développement dans laquelle le secteur s’est inscrit.

Quant à l’offshoring, il contribue à hauteur de 18%, suivi de l’agroalimentaire (16%), du textile-habillement (13%), des industries métalliques et métallurgiques (6%), de la construction (4%) et de l’aéronautique (3%), a-t-il ajouté.

Ces résultats attestent de la pertinence du partenariat public-privé, ainsi que de l’efficacité des écosystèmes qui constituent de véritables leviers de la création d’emplois et de l’émergence industrielle, a estimé le ministre.

Parallèlement, M. Elalamy a souligné l’évolution positive de la valeur ajoutée industrielle qui a été enregistrée avec une croissance de 17% entre 2014 et 2016, faisant remarquer que les exportations industrielles se sont établies en 2017 à plus de 149,9 milliards de dirhams (MMDH), enregistrant une progression annuelle moyenne de 10,3% par an, depuis 2014.

Ces performances, a-t-il expliqué, sont imputables à la transformation progressive du tissu industriel qui s’est fortement densifié et qui s’est aussi enrichi de nouveaux métiers, particulièrement dynamiques à l’export.

Elles sont aussi le fait de l’accroissement de l’approvisionnement de constructeurs mondiaux en composants usinés au Maroc, a conclu le ministre.

LNT avec Map