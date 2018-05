PARTAGER Le PK25 Dakhla Hôtel ouvre ses portes

L’offre touristique de la ville de Dakhla s’étoffe avec l’ouverture d’un nouvel établissement : PK25 Dakhla Hôtel, unité hôtelière appartenant au groupe Dakhla Attitude Resorts.

Lamine Benomar, le Wali de la région Dakhla Oued Eddahab, accompagné de l’ensemble des autorités civiles et militaires de la région, a inauguré, dimanche 29 avril 2018, le PK 25 Dakhla Hôtel. Doté d’une vue imprenable sur l’un des meilleurs spots du lagon de Dakhla, spot de vagues exceptionnel, PK 25 vient étoffer l’offre touristique de la région qui est en pleine expansion, et appuyer le rayonnement et attractivité touristique de Dakhla.

PK 25 Dakhla Hôtel dispose d’une base nautique qui offre à ses visiteurs une expérience unique de surf, windsurf et kitesurf. D’une capacité de 32 bungalows et 128 lits, PK 25 garantit à ses clients une ambiance unique cozy et Boho chic, offrant une fusion d’influences internationales, d’artisanat et d’esthétique berbère marocaine, un design réalisé par Sonia Burger.

L’hôtel s’inscrit dans une démarche de réalisation et d’exploitation écologique et durable, à travers une construction utilisant les matériaux locaux, une centrale solaire ainsi qu’une station de traitement des eaux usées de dernière génération pour la réutilisation des eaux épurées pour l’arrosage des espaces verts accouplée a une installation d’un système de goutte à goutte.

Le spot de PK 25 Dakhla hôtel garantit au client une belle vue sur le lagon, caractérisé par une eau peu profonde idéale pour la pratique des

différents sports de glisse. Il est situé à 25 KM de la ville de Dakhla, à l’extrême sud du Royaume.

LNT avec CdP