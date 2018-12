PARTAGER La pièce culte de Laurent Baffie jouée à Casa !

Les Théâtrales de Casablanca proposent pour ce mois de décembre une pièce culte : « Toc Toc », de Laurent Baffie.

Né à Montreuil, Laurent est un humoriste, animateur de radio et de télévision, auteur et metteur en scène de théâtre et écrivain français, réputé pour ses caméras cachées ainsi que pour son sens de la répartie et son humour grinçant.

« Toc toc », un de ses plus gros succès, a été jouée plus de deux ans et demi en France avant de s’exporter et devenir un succès international. D’abord reprise au Québec et en Belgique, elle est également traduite et jouée en Espagne par Julián Quintanilla.

Dans cette pièce, le public suit, pendant une heure trente, un petit groupe de personnes, attendant une consultation chez l’éminent neuro-psychiatre docteur Stern. Leur maladie ? Des Troubles Obsessionnels Compulsifs ou « TOC ».

Les six patients qui bavardent dans la salle d’attente, ont dû attendre de nombreux mois pour obtenir un rendez-vous. Mais le thérapeute n’arrive toujours pas, bloqué à Francfort par les aléas du transport aérien. Les patients décident alors de tromper l’ennui en essayant de mieux se connaitre et tentent même une thérapie de groupe… Les TOC s’entassent, se bousculent et se mélangent dans le cabinet de ce docteur toujours absent !

Cette comédie unique et hilarante est interprétée par : Isabelle Pean, Aurélie Devauchel, Rémy Bottin, David Bancel, Alice Dubuisson, Claude Bruna et Arblinda Dautin.

Date : le 13 décembre

Lieu : Megarama