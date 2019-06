PARTAGER Pic de consommation estivale d’électricité en France

Un pic de consommation estivale d’électricité a été atteint en France jeudi à 12H40 avec 59.460 mégawatts, soit presque autant que lors du record saisonnier du 22 juin 2017 (59.500 MW), a annoncé RTE, le gestionnaire du réseau à haute tension, en pleine canicule.

« C’est vraiment le pic pour l’été », a annoncé un porte-parole de RTE à l’AFP. Ça redescend depuis. Même si on devait connaître un autre épisode de canicule pendant l’été, il n’y aura pas de pic de cette ampleur car à partir de juillet l’activité économique va se ralentir et les niveaux de consommation électrique seront plus bas ».

La consommation d’électricité augmente en période de forte chaleur en raison de l’utilisation des ventilateurs et climatiseurs. La France souffre de la canicule et de la pollution qui l’accompagne depuis le début de la semaine et pour encore plusieurs jours.

« On est très proche du pic historique mais on ne prévoit pas dans les étés à venir d’augmentation notable de la consommation même si le nombre d’équipements comme les climatiseurs augmentent, en raison de l’efficacité énergétique croissante de ces équipements et des bâtiments », a ajouté ce porte-parole de RTE.

La moyenne des températures maximales relevées mercredi en France (34,9°C) a déjà établi un record pour un mois de juin, a indiqué Météo-France.

Le mercure devait encore monter d’un cran ce jeudi sur la France, où des records de chaleur sont attendus en cette fin de semaine accompagnés d’un pic de pollution à l’ozone et d’appels renouvelés à la vigilance des autorités face aux risques pour la santé.

Jeudi matin, la vigilance orange concernait toujours 78 départements.

Pour vendredi, des « températures exceptionnelles » sont annoncées en basse vallée du Rhône, de 42 et 44°C, tandis que la région parisienne connaîtra samedi sa journée la plus chaude (entre 38 et 40°C).

RTE estime que chaque degré au-dessus des températures normales de saison se traduit par une hausse de consommation de 500 MW, soit l’équivalent de consommation de la ville de Bordeaux.

Le gestionnaire du réseau assurait lundi que « l’approvisionnement en électricité devrait être assuré sans difficulté pendant cette semaine de canicule ».

La production d’électricité sera en effet « largement suffisante » pour répondre à la demande, avec au total 77.700 MW de production disponible, dont 45.900 MW de nucléaire.

RTE avait estimé début juin que la France devrait disposer de suffisamment d’électricité cet été, même en cas de canicule, grâce à une bonne disponibilité du nucléaire et à l’essor des énergies renouvelables.

EDF a de son côté fait savoir à l’AFP que la vague de chaleur n’aurait « pour l’instant pas d’impact envisagé » sur la production nucléaire, c’est-à-dire qu’il n’y aurait pas besoin d’arrêter de réacteur pour respecter les autorisations de rejet thermique dans les cours d’eau.

LNT avec AFP