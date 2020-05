PARTAGER Phosboucraa accompagne les coopératives de Laâyoune dans le marketing en ligne

L’équipe Act4Community Phosboucraa, un programme OCP qui encourage la prise d’initiative citoyenne, a décidé d’accompagner les coopératives de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans le marketing de leurs produits en ligne.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par l’ensemble des institutions de l’Etat en vue de réduire les effets socio-économiques de la propagation du coronavirus (Covid-19), tout en veillant au respect des exigences de l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, Act4Community Phosboucraa a mis en place une plateforme digitale qui agit comme une boutique en ligne permettant de mettre en vente plusieurs produits réalisés par les coopératives de la région.

« En accédant au portail « http://www.rahamax.com/laayoune », les utilisateurs qui le souhaitent peuvent acheter divers produits de consommation ainsi que des produits de coopératives mis en vente et se faire livrer à domicile, indique Act4Community.

Cette initiative vient s’ajouter à d’autres actions de solidarité prises par Phosboucraa en vue de contribuer à la mobilisation des autorités locales pour minimiser le risque de transmission du Covid-19.

L’Act4Community Phosboucraa avait mis à la disposition des structures hospitalières de Laâyoune du matériel respiratoire « made in Morocco » et remis aux responsables de l’hôpital Moulay Hassan Ben Mehdi deux chambres médicalisées de confinement, de moyens de protection du personnel médical et paramédical, en plus d’un lot de médicaments d’urgence et de réanimation.

Quelque 54 migrants subsahariens avaient aussi bénéficié d’une campagne médicale multidisciplinaire initiée à Laâyoune par les bénévoles de ce programme OCP qui promeut l’adoption d’une nouvelle dynamique de fonctionnement basées sur l’ouverture et sur la proximité avec la population locale.

LNT avec CdP