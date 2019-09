PARTAGER Pharmacies : Le digital, un défi majeur…

Pour sa troisième édition tenue le week-end dernier à Salé, Mpharma (Association Monde des Pharmaciens Marocains) s’est penchée sur ‘‘la digitalisation’’, une thématique d’une importance stratégique pour le secteur. En effet, la transformation digitale des entreprises au Maroc s’avère aujourd’hui plus que jamais un choix incontournable.

Sous le thème ‘‘La Pharmacie à l’ère du digital’’, MPharma Day 3ème édition a rassemblé pas moins de 2 000 participants venus de différentes régions du Royaume. Pour justement débattre d’une panoplie de problématiques en rapport avec le secteur pharmaceutique dont, entre autres, la bioéquivalence au Maroc, les approches marketing en pharmacie d’officine, la prise en charge du patient diabétique en officine, la santé naturelle, la diversification alimentaire et importance des céréales infantiles… En somme, cette édition a été riche en débats, en échanges et en partages d’arguments, d’expériences et de savoir-faire. Pas moins aussi de 90 laboratoires ont été également de la partie.

Par rapport à la thématique centrale de cette édition, à savoir, la digitalisation, le constat est unanime auprès des professionnels, à leur tête le président de MPharma, M. Mohamed Salami, pour qui la profession pharmaceutique accuse un retard flagrant en la matière. D’après lui, il est grand temps de mettre en place les dispositifs juridiques adéquats à même de s’assurer la transformation digitale escomptée du secteur qui n’a pas aujourd’hui le choix : ‘‘Le digital ou le risque d’être dépassé’’.

Même son de cloche chez M. Mehdi Berray, membre du Bureau MPharma et vice-SG du syndicat des pharmaciens libres de Casa-Région : ‘‘Nous sommes très conscients de l’importance du digital pour la profession, mais cela nécessite un changement de mentalités dans un premier lieu, et le changement dans les process relatifs au management des pharmacies’’.

M. Berray tient à préciser que des sites de ventes sur internet agissent sans aucun respect des normes légales en matière de vente des médicaments et produits pharmaceutiques non médicamenteux. La démarche est complètement illégale et représente un véritable danger pour la santé des citoyens. Pourtant, la loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie réserve la détention et la distribution de ces produits au pharmacien d’une manière exclusive.

M. Berray et bien d’autres professionnels pointent du doigt le ministre de la Santé pour son immobilisme et son inaction face à ce phénomène qui menace à la fois les acquis de la profession et la santé des citoyens.

La 3ème édition de MPharma a été également l’occasion de revenir sur une profession qui vit l’anarchie à cause d’un certain nombre d’incohérences à la fois juridiques et organisationnelles. A ce phénomène pour le moins affligeant s’ajoute de nombreuses autres anomalies, notamment fiscales, qui compliquent davantage la situation financière des pharmaciens, qui qualifient le régime fiscal en place d’injuste et de pénalisant et qu’il est grand temps de le revoir.

Au Maroc, autour de 400 Dhs/an est le montant moyen des médicaments consommés par le citoyen marocain. Ce qui est faible par rapport à d’autres pays, en raison notamment d’un pouvoir d’achat essoufflé et une couverture médicale loin d’être généralisée. Il n’est pas inutile de rappeler que sur les 12 000 officines que compte le pays, environ 4 000 sont en difficultés financières et environ 4 000 s’en sortent modestement.

A l’issu de cette 3ème édition, les professionnels ont souligné l’importance de veiller à la bonne application des dispositifs de la loi n°17-04. Parmi les recommandations en rapport avec le volet juridique, la réforme du Dahir du 2 décembre 1922 relatif aux matières toxiques qui date du temps du protectorat, soit un siècle. On recommande aussi l’accélération dans l’octroi aux pharmaciens le droit de rechange des médicaments.

Sur le plan fiscal, les professionnels recommandent un accompagnement fiscal de la part des ministres de la Santé et des Finances et une révision du circulaire sur la fixation des prix, en particulier le volet relatif aux médicaments très chers. Sur le plan organisationnel, les professionnels recommandent l’approche participative dans l’élaboration de la nouvelle loi sur l’Instance Nationale des Pharmaciens. Une démarche fondamentale sur laquelle les professionnels y comptent beaucoup pour instaurer un dialogue franc et constructif avec la Santé à même d’aller de l’avant et surmonter les obstacles.

