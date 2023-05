La commission mixte regroupant le ministère de la Santé et de la Protection sociale et les centrales syndicales du secteur de la pharmacie a tenu, mercredi à Rabat, sa première réunion de travail dans le cadre d’une volonté commune de lancer un travail constructif et responsable en vue de mettre en œuvre les dispositions de l’accord du 15 avril 2023.

Un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale indique que cette réunion, tenue au siège de la Direction des Médicaments et de la Pharmacie, a réuni les membres de la commission mixte entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et les centrales syndicales du secteur de la pharmacie, en réponse à l’invitation du ministère et en présence de toutes les représentations syndicales, à savoir, la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc, la Confédération des syndicats des pharmaciens au Maroc, l’Union nationale des pharmaciens du Maroc et le Syndicat national des pharmaciens du Maroc.

Cette première réunion avec les centrales syndicales nationales a défini la méthodologie de travail de la commission mixte en adoptant des fondements basés sur la concertation et l’esprit de responsabilité, tout en ajustant les délais et les priorités afin d’activer les points de l’accord susmentionné, ajoute le communiqué.

En plus de cette première réunion, deux autres rencontres seront programmées tous les dix jours alors qu’une quatrième et dernière réunion se tiendra en présence du ministre de la Santé et de la Protection sociale pour présenter une synthèse des travaux de la commission.

L’ordre du jour de la première réunion a été fixé en trois points principaux, à savoir, les mesures adoptées pour respecter la législation en matière de distribution de médicaments et de matériel de santé, le projet de loi n° 18-98 relatif à l’Ordre national des pharmaciens, en plus de discuter de la nécessité d’élaborer une loi encadrant les compléments alimentaires.

De même, un certain nombre de mesures et de décisions visant à activer les trois points ont été adoptées, souligne le communiqué, ajoutant qu’en relation avec les points restants, et en réponse aux demandes de toutes les centrales syndicales et afin de préparer une approche participative basée sur une culture des résultats, les participants ont unanimement convenu de l’institutionnaliser selon un calendrier précis et de l’entourer de toutes les garanties de succès de manière à parvenir inévitablement à des mesures précises et réalistes, conclut le communiqué.

LNT avec Map

Partagez cet article :