La souveraineté sanitaire est le but final de la réforme du système de santé et de la généralisation de la couverture médicale, a affirmé, lundi à Casablanca, le président de la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP), Mohamed El Bouhmidi.

S’exprimant à l’ouverture du 2ème colloque national sur la propriété intellectuelle et accès aux médicaments, initié sous le thème « la propriété intellectuelle et l’accès aux médicaments: optimiser les flexibilités du système de la propriété intellectuelle pour garantir une meilleure souveraineté sanitaire », M. Bouhmidi a rappelé que l’industrie du médicament et des produits de santé en général (dispositifs, équipements tests diagnostic, vaccins etc.) a connu ces vingt dernières années une mutation indéniable qui se traduit par la multiplication d’unités de production aux normes internationales, précisant que malgré la régression en volume des parts de marché de la production locale, les industriels nationaux ont introduit pour répondre aux besoins nationaux, des produits à haute valeur et à un prix abordable pour répondre aux problèmes de santé publique (insuline, traitements de l’hépatite C et dernièrement des biosimilaires). Et de souligner que le rôle de l’industrie nationale a joué un rôle clé durant la pandémie du COVID-19 et que grâce à la fabrication locale, « nous avons pu éviter des pénuries de médicaments qui ont été observées partout, y compris dans les pays riches », ajoutant que cette mutation est le fruit d’un engagement indéfectible des industriels nationaux en termes d’investissement, de prise de risque et de savoir-faire. « Si la bonne volonté de l’industrie nationale à être un acteur clé de la souveraineté sanitaire du Royaume n’est plus à prouver, il n’en demeure que cette volonté doit être accompagnée d’un soutien politique de l’État qui détient le pouvoir sur les aspects réglementaires qui affectent le secteur que ce soit au niveau administratif que législatif », a-t-il indiqué.

Pour ce professionnel, parmi les aspects réglementaires qui régissent le secteur figure la question de la propriété intellectuelle, notant que cette question joue un rôle primordial pour déterminer le périmètre d’action des producteurs locaux aussi bien pour répondre aux besoins du marché local que pour l’export.

M. El Bouhmidi a estimé que « la mutation de l’industrie pharmaceutique au Maroc doit s’accompagner d’une révision critique du système de propriété intellectuelle (influencé dans les années 2000 par les multinationales) afin de l’adapter à la réalité actuelle du secteur », précisant qu’il ne s’agit pas de rejeter en bloc les brevets sur les médicaments ni de renoncer aux engagements internationaux du Royaume, mais d’analyser la capacité actuelle du secteur en matière d’innovation, définir des priorités et tracer des lignes rouges pour contribuer à un écosystème favorable au secteur qui reste principalement basé sur la production de génériques.

Organisé par l’association pour l’accès au traitement ITPC MENA en collaboration avec la FMIIP, cet évènement regroupe l’ensemble des acteurs clés, concernées par la question de la propriété intellectuelle et l’accès au traitement.

LNT avec MAP

