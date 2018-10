PARTAGER PEUGEOT développe une nouvelle offre de véhicules sportifs électrifiés

Après avoir présenté sa nouvelle génération de véhicules hybrides rechargeables dans le cadre de sa stratégie d’électrification au Mondial de Paris, PEUGEOT annonce le développement d’une nouvelle offre de véhicules sportifs électrifiés à partir de 2020. La marque concentrera ses moyens sur la mise au point de ces nouveaux véhicules et a décidé en conséquence de se retirer du championnat WRX à la fin de la saison 2018, dont l’évolution vers l’électrification est incertaine.

Véritables vitrines technologiques, ces versions sportives électrifiées seront développées en collaboration avec les équipes de PEUGEOT Sport et contribueront au challenge de réduction des émissions de CO 2 , conformément aux instructions des institutions européennes adressées à l’industrie automobile. « Le plaisir de conduite est au cœur de l’histoire de la marque. L’électrification est une nouvelle opportunité pour proposer de nouvelles versions haute performance à nos clients à la recherche de sensations sportives à faible émission. Les sensations de conduite seront amplifiées par la performance apportée par l’électrification. Nouveaux territoires à défricher, nouveaux défis à relever, l’aventure de la marque PEUGEOT se poursuit pour un futur excitant. L’ennui ne fera jamais partie de notre ADN. #UNBORING THE FUTURE. » déclare Jean-Philippe Imparato, Directeur de la marque Peugeot.

LNT avec CdP