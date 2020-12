Un an après l’introduction du nouveau concept store à Rabat pour ses trois marques, Sopriam renouvelle l’expérience pour les casablancais.

Situés sur le boulevard Al Massira Al Khadra, les concepts stores des trois marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles, avec chacun son identité propre et son parcours client spécifique, s’étendent sur une superficie globale de 1320m². Ouvert 7 jours sur 7 et assumant un multimarquisme intelligent, ils associent à la fois des solutions architecturales innovantes, des espaces immersifs pour vivre une expérience digitale complète, ainsi que des surfaces commerciales dédiées à l’accueil des clients et à l’exposition physique des voitures, selon un communiqué de presse.

Un concept innovant et convivial

Ce concept de boutiques urbaines, sous l’appellation «Expérience Store», représente l’aboutissement d’une réflexion pointue sur la distribution automobile pour appréhender l’évolution des modes de vie et de consommation. A l’ère de la société digitale et pour mieux répondre aux attentes des milléniaux, l’expérience client devient l’objectif central à travers la proximité, la digitalisation et le service au sein des espaces de ventes.

Réduisant ainsi de deux tiers l’empreinte immobilière avec, à la clé, des showrooms à taille humaine, ce concept métamorphose également le rôle du vendeur automobile, qui se transforme en ambassadeur commercial de la marque. Il permet également, et surtout, de mettre en avant l’expérience digitale pour transformer le lieu de vente en un lieu d’expérience et d’immersion dans l’univers de chaque marque qui facilite le parcours et le choix final d’un client ‘’expert’’ parce que connecté et bien informé.

DS GALERY

Sopriam innove et crée le premier concept de galerie d’art au cœur de ses stores. Situé sur l’avenue Al Massira, la prestigieuse artère casablancaise, DS GALERY est un espace de plus de 600 m² dédié à la culture et à la promotion des artistes marocains. L’agenda culturel de DS GALERY se verra enrichi de nombreux et divers événements artistiques. Ateliers d’art, expositions de peinture, de photographies seront au programme tout au long de l’année.

La Maison Citroën :

Le concept store matérialise la promesse de la marque, « Be Different, Feel Good». L’idée est de créer le sentiment d’intégrer totalement l’univers de la marque en pénétrant dans la Maison Citroën grâce à un agencement chaleureux qui fait la part belle au bois pour les sols et les murs, ainsi que la couleur orange typiquement Citroën. Des murs garnis par des images de différents modèles de la marque, de visuels lifestyle ainsi que de garnissage et de coloris pour carrosserie, invitant à une expérience technologique nouvelle et différente pour un point de vente automobile. De l’extérieur, un grand écran Semi-Outdoor capte le regard, et l’expérience se poursuit à l’intérieur grâce aux multiples écrans et points d’informations.

Peugeot Store :

Pour coller à son positionnement de marque généraliste haut de gamme avec une technologie de pointe, le Peugeot Store de Casablanca répond aux besoins de la clientèle d’aujourd’hui qui est séduite par une approche digitalisée, une proximité et un service personnalisé. Sur une surface de 242m², Peugeot met en scène cinq modèles phares de la gamme: le nouveau SUV 2008, le SUV 3008, la nouvelle 208, la 308 ainsi que la nouvelle 508. Dans une ambiance haut de gamme, pas moins de cinq écrans dont deux tactiles et une table de configuration digitale offrent aux clients une vision sur l’ensemble de la gamme, les nouveautés et les possibilités de personnalisation. Le tout autour d’un lounge et un espace café.

DS Store :

DS, marque novatrice synonyme de haute couture automobile, a également un showroom à la hauteur de son raffinement et son avant-gardisme. Ce nouvel espace DS promet une expérience client sans précédent grâce à un univers élégant et luxueux. Le client sera accueilli par les tons feutrés et sophistiqués de la marque qui font référence au souci du détail et à la qualité des automobiles DS. Les maîtres mots sont connectivité et high-tech : hautement digitalisé, le showroom propose des écrans et tablettes interactives ainsi qu’un concept unique « le DS Virtual Vision ». Ce dernier utilise les technologies de réalité virtuelle pour permettre au client de s’immerger au cœur des propositions de la marque et de configurer son véhicule dans les moindres détails.

LNT avec CdP