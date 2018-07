PARTAGER Pétition pour le retrait immédiat du hashtag #kounrajel

L’Association Women’s Tribune dont la vocation est de défendre l’égalité des femmes et des hommes marocains, en soutenant l’accès des femmes aux postes de décision, s’insurge contre la diffusion du hashtag #kounrajel sur les réseaux sociaux, nous apprend un communiqué de l’association. Considérant l’insécurité et les violences que peut engendrer cette démarche discriminatoire envers les femmes, l’Association Women’s Tribune lance une pétition citoyenne demandant le retrait dudit hashtag.

Cette pétition est ouverte à la signature de l’ensemble des citoyens sur le lien Avaaz.com https://bit.ly/2JWtgCI en précisant votre Prénom, Nom et fonction.

Cette initiative a pour objectif de tracer une ligne rouge sur ces agissements misogynes qui deviennent trop récurrents et inadmissibles dans notre pays dont la culture est fondée sur la tolérance et l’ouverture au monde, poursuit le communiqué. L’article 19 de la Constitution de 2011 a institué l’égalité entre les femmes et les hommes. À ce titre, cette pétition sera remise aux plus hautes Instances nationales et aux plateformes du web afin que ce retrait soit effectif pour être en conformité avec les lois du pays, conclut le texte.

LNT