Par El Mostapha BAHRI, Consultant Economiste

Lors d’un entretien accordée à médias24, et publié dans son édition électronique du 26 mars 2023, M. Lahlimi a estimé que l’inflation est devenue une donnée structurelle dans notre économie. Pour le Haut-Commissaire au plan, cette inflation est causée par une insuffisance de l’offre, notamment agricole sur le marché local et non pas par une augmentation de la demande. La hausse des prix est tirée essentiellement par l’augmentation des prix des produits alimentaires, produits localement. Enfin, pour le Haut-Commissaire ce problème d’inflation ne sera être réalisé à travers les mécanismes monétaires, il ne pourra être réduit que par des réformes pour l’amélioration de l’offre et de la productivité, avec un travail d’assainissement des circuits de distribution.

Cette problématique du taux élevée d’inflation est toujours d’actualité, après la flambée des prix pendant toute l’année 2023 et le début de 2024. C’est la raison pour laquelle, après avoir pris connaissance de l’interview cité-ci haut, j’ai jugé opportun de faire une autre lecture des analyses faites par le Haut-Commissaire au plan, au mois de mars dernier. Dans nos articles publiés par La Nouvelle Tribune du 2 mars 2023, du 15 juillet 2023 et du 5 janvier 2024, on a souligné que le phénomène de la flambée des prix prend de plus en plus d’ampleur et qu’il risque de devenir ingérable, au vu des limites du pouvoir d’achat des citoyens et ce, malgré tous les efforts déployés par les pouvoirs publics en la matière.

Le point de vue du Haut-Commissaire converge avec nos analyses présentées dans les articles sus-cités, aussi bien pour la persistance de l’inflation, que pour les limites du mécanisme utilisé par Bank Al Maghrib, à savoir le taux directeur. Cette convergence est relevée également en ce qui concerne l’assainissement des circuits de distribution.

Cependant et s’agissant de la baisse de l’offre, je crois qu’il y a lieu de parler plutôt de la baisse de la demande et non de celle de l’offre. En effet, ce qui confirme notre point de vue, ce sont les quantités exportées qui n’ont pas baissé tout au long de l’année 2023. Ainsi, et « selon plusieurs journaux dont le matin du Sahara pour la campagne 2022-2023, 716.700 tonnes de tomates marocaines ont été exportées vers les marchés étrangers, générant quelques 990 millions de dollars de revenus, indique East Fruit. En cinq ans, le volume des exportations de tomates du Maroc a augmenté de plus de 25%, et en une décennie, le pays a affiché les taux de croissance les plus rapides parmi les plus grands exportateurs de ce légume[1] ». Dans le même sens et d’après l’express britannique, « le Maroc fournit actuellement 45 pour cent des besoins en tomates du marché britannique, à un prix inférieur et de meilleure qualité, et n’utilise pas de systèmes de chauffage artificiel comme ceux produits aux Pays-Bas[2] ».

Alors pourquoi les prix continuent à augmenter au moment où la production n’a pas baissé. A notre humble avis, il existe d’autres facteurs qui sont derrière ce phénomène. D’abord il y a les coûts de production qui ont connu une augmentation crescendo, depuis la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les cours des énergies, conjuguée à l’effet de la pandémie du Covid qui a renchérit les coûts du transport, notamment maritime. Ensuite, il y a le problème des circuits de distribution et par conséquent la pléthore des intermédiaires dans le commerce des fruits et légumes. Il y a également un autre problème épineux à savoir la gestion archaïque des marchés de gros des fruits et légumes. Enfin, il y a une faiblesse voire une absence de suivi régulier du marché par les enquêteurs sur le terrain.

S’agissant des coûts de production, il est à noter qu’au cours de l’année 2022, tous les pays du monde ont vécu le phénomène de la flambée des prix générale. Cette dernière a touché toutes les économies du monde. Ce qui a différé d’un pays à l’autre, c’est son ampleur d’une région à l’autre et les mesures prises par les gouvernements pour atténuer l’impact de ces hausses.

A rappeler dans ce cadre que les taux d’inflation enregistrés ont dépassé les 7% en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), plus de 5% en France et au Maroc, (pour le HCP, le taux d’inflation terminerait l’année 2023 avec une moyenne de 6,1% contre 6,6% en 2022[3]). D’ailleurs, l’Organisation Internationale du Travail[4] (OIT) a publié un article au mois de mai 2022 révélant que le taux annuel d’inflation dans le monde s’est accéléré depuis janvier de cette année, une situation qui va encore durer selon cet organisme, prévision confirmée par la situation actuelle des prix.

Au Maroc, la hausse des prix est devenue générale en 2022 et 2023, voire le début de cette année 2024. Ces augmentations se sont opérées soit à travers la révision régulière des prix à la hausse effectuée par presque tous les fournisseurs (producteurs, importateurs ou distributeurs), soit à travers le maintien du prix élevé (cas des œufs vendus à 1,5 Dh l’unité depuis plus de 4 mois), soit en recourant à la technique de réduction de la quantité (exemple : boissons gazeuses, lait pasteurisé, sel, certaines marques de mouchoirs à papier, etc.), voire probablement de la qualité. Les baisses des quantités sont difficilement détectables par la plupart des consommateurs, en l’absence d’une action de la part des associations des consommateurs, qui restent malheureusement encore très timides et ce, malgré le soutien du Département du Commerce, qui selon son Ministre[5], a alloué aux associations œuvrant dans le domaine de la protection du consommateur, des moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions grâce à un soutien financier de 30 millions de dirhams.

Il est à signaler par ailleurs, que la hausse des prix n’est pas tirée essentiellement par l’augmentation des prix des produits alimentaires, produits localement, comme l’a souligné le Haut-Commissaire au Plan, il existe plusieurs produits d’importation, qui impactent également les prix localement (exemple des huiles de table, le beurre, les farines de blé dur et certaines catégories de farines de blé tendre, etc).

Ensuite Il y a également le problème des circuits de distribution et par conséquent la pléthore des intermédiaires dans le commerce des fruits et légumes. De ce fait, ce circuit se caractérise par l’existence de nombreux dysfonctionnements depuis les années quatre-vingts, date du début de la libéralisation de l’économie marocaine, suite à la mise en œuvre du programme d’ajustement structurel PAS). Les prix passent du simple au double, voire au triple entre le producteur et le consommateur, comme ç’a été relevé par certains responsables marocains. La marge que s’octroie ces intermédiaires se situe en général ente 30 et 50%, sans compter la taxe perçue par la collectivité territoriale sur le chiffre d’affaires réalisé au sein de ces plates-formes des fruits et légumes[6].

Il existe un autre problème épineux à savoir la gestion archaïque des marchés de gros des fruits et légumes. Ces lieux de commercialisation sont gérés par des textes qui n’ont connu aucun amendement depuis les années soixante. Ce cadre juridique qui a confié un rôle très important aux mandataires qui veillent sur toutes les transactions, n’est plus d’actualité. En effet, les mandataires sont choisis selon le nombre de carreaux (places destinées à la réception des marchandises et leur commercialisation) au sein des marchés de gros, à raison de 50% réservés aux anciens résistants et 50% sélectionnés par l’autorité provinciale ou préfectorale. Malheureusement, le mandataire ne remplit plus sa fonction initiale (en raison de sa non-présence dans le marché) et plusieurs commerçants vendent directement leurs produits. La résultante de cette situation est la charge supplémentaire supportée et par le consommateur. A souligner que les efforts déployés par les pouvoirs publics au niveau de la mise à niveau et la modernisation des infrastructures dans le cadre du schéma national d’orientation et de modernisation des marchés de gros, ne saurait donner un résultat palpable et positif, à la hauteur de la modernisation et de la croissance de notre économie, sans la réforme générale du fonctionnement des marchés de gros.

Enfin, il y a une absence de suivi régulier du marché par les enquêteurs sur le terrain. Il existe deux importants textes, sans citer les lois sur le contrôle de la qualité, des instruments de mesure et la vente des plastiques, qui permettent le suivi du marché et par conséquent la protection du consommateur. Il s’agit de la loi sur la liberté des prix de la concurrence n° 104-12 du 30 juin 2014, (modifiée par la loi la loi n° 40-21 du 25 novembre 2022). L’article 68 de cette loi stipule que pour l’application des dispositions de la présente loi, les rapporteurs et les enquêteurs du conseil de la concurrence, les fonctionnaires de l’administration habilités spécialement à cet effet et les agents du corps des contrôleurs des prix, appelés tous « enquêteurs », …peuvent procéder aux enquêtes nécessaires ».

La seconde loi est la loi n° 31-08 du 18/02/2011 relative aux mesures de protection du consommateur, qui dans son article 166 confie la recherche et la constatation des infractions aux officiers de police judiciaires et aux enquêteurs spécialement commissionnés par l’administration compétente.

Qui sont ces enquêteurs, aussi bien pour l’application de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence que de la loi sur la protection du consommateur ? Ce sont des fonctionnaires choisis par l’administration et proposés pour exercer cette fonction de recherche et de constatation des infractions, parallèlement à leur mission administrative. Il s’agit d’un personnel qui n’a pas reçu de formation spécifique d’une durée d’au moins une année en ce qui concerne l’application des deux lois sus-citées. D’ailleurs, l’intervention de ces enquêteurs est dans la plupart des cas est conjoncturelle et n’obéit pas une stratégie proactive. Elle est menée à l’occasion de la rentrée scolaire, des vacances, du mois sacré de ramadan, etc, en l’absence d’une structure regroupant l’ensemble des enquêteurs et coordonnant toutes les actions sur le terrain, comme c’est le cas dans d’autres pas, exemple de la France.

Comment un personnel qui n’a pas suivi de formation dans le domaine de la concurrence et de la communication dans ses différentes formes (publicité, publicité comparée), des types de contrat notamment à distance, des clauses abusives, du démarchage dans ses différentes formes, des ventes en solde et leur objectif, des garanties légales et conventionnelles, etc, pourra-t-il être à la hauteur de la mission qu’on lui confie. A souligner que ce n’est pas avec l’élaboration d’un nouveau projet de loi visant à renforcer le cadre juridique de la protection du consommateur[7], que la situation s’améliore. Il faut se pencher sur le comment de l’application, aussi bien pour la protection du consommateur que pour la liberté des prix et de la concurrence.

Et pour appuyer l’action limitée et conjoncturelle des enquêteurs sur le terrain, il est fort souhaitable que les associations de protection du consommateur sortent de leur léthargie (pas toutes les associations) et jouent leur rôle, en :

fournissant des informations nécessaires aux consommateurs sur leurs droits, les produits et services disponibles sur le marché, ainsi que sur les pratiques commerciales éthiques ;

menant des campagnes de sensibilisation pour informer le public sur des questions spécifiques, en encourageant des comportements de consommation responsables et en promouvant des normes éthiques dans les affaires ;

agissant comme défenseurs des droits des consommateurs, en menant des actions proactives par la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, la publicité trompeuse, les clauses abusives dans les contrats, et en cherchant à prévenir les fraudes et les arnaques ;

offrant des services d’assistance et de médiation pour résoudre les différends entre les consommateurs et les entreprises ;

procurant des conseils juridiques aux consommateurs confrontés à des problèmes liés à des transactions commerciales ;

surveillant les pratiques commerciales et les produits sur le marché afin d’identifier les tendances préjudiciables aux consommateurs et éventuellement alerter les autorités compétentes en cas de besoin.

Enfin, pour ce qui de la demande, il convient de rappeler que la plupart des ménages marocains vivent des difficultés. Ce n’est plus un secret. C’est ce qui a limité la demande et freiné relativement les hausses des prix de certains produits. D’ailleurs, le nombre des ménages identifiés qui sont éligibles à l’aide sociale (plus de 64% des demandes concernent les allocations mensuelles pour les enfants scolarisés et non scolarisés et 34% pour les aides forfaitaires de 500 Dh/mois)[8], est révélateur. Ce nombre connaitra encore une augmentation au cours de cette année. Cette situation risque de s’aggraver davantage au cas où le gouvernement décide de réduire la subvention, voire la suppression de la subvention de certains produits de base, telles les bouteilles de gaz butane. Une telle décision, qui est de nature certes, à alléger la charge budgétaire de l’Etat, qui est consistante, ne saurait être sans conséquence aussi bien sur les prix que sur l’environnement.

En effet, et s’agissant des prix, la bouteille de gaz est une composante très importante dans la structure des coûts de plusieurs activités, notamment celles des toutes petites et moyennes entreprises (TPME) et les exploitations agricoles qui utilisent les bouteilles de gaz comme énergie pour le pompage de l’eau, en vue d’irriguer leurs champs. Par ailleurs, la décompensation amènera sans nul tous les distributeurs à revoir leur marge de distribution et les détaillants à réviser à la hausse le prix de vente final. Ces derniers n’ont pas cessé depuis plusieurs années de soulever le problème de la faiblesse des marges de distribution. Ce sera également l’occasion pour certains fournisseurs, sans scrupules, d’augmenter leurs prix, étant donné que les prix sont libres et l’administration ne pourra intervenir dans cette situation. Par conséquent, toute révision des prix de la bouteille de gaz risque d’entrainer une augmentation des prix à la consommation de plusieurs catégories de produits alimentaires courants, notamment pour les couches sociales les plus démunies, sachant et comme l’a mentionné, le Haut-Commissaire au plan[9], que l’inflation au Maroc reste liée aux prix des produits alimentaires. D’ailleurs, il faut s’attendre à voir les prix de certains produits touchés par la dernière décision de réajustement des taux de TVA (loi de finances de 2024)[10], augmenter, plus proportionnellement que la répercussion de l’augmentation de cette taxe sur le prix final.

Quant à l’environnement, il y a lieu de s’attendre dans le milieu rural à la recrudescence de l’abattage des arbres pour les utiliser comme énergie, en raison de l’incapacité de certains catégories de la population rurale à pouvoir acquérir les bouteilles de gaz butane, vu la faiblesse de leur pouvoir d’achat. D’ailleurs, certains ruraux notamment les petits agriculteurs commencent à quitter leurs zones, ce qui suscite des inquiétudes à travers le pays. En effet, les répercussions de l’entrée du Maroc dans la sixième année sèche continuent de faire craindre ses effets multiples et divers, notamment la poussée des petits agriculteurs et éleveurs dans ce qui est qualifié d’« exode rural » vers les villes, compte tenu de l’absence de pâturages et de la cherté des aliments de bétail (fourrage, orge, etc)[11].

En conclusion, il est fort à craindre la persistance des hausses des prix, en 2024, notamment des produits alimentaires, qui est devenue sans nul doute structurelle, comme l’a mentionné le Haut-Commissaire au Plan dans son interview citée-en haut. De ce fait, les pouvoirs publics sont appelés à accorder une attention particulière aux circuits de distribution (la pléthore des intermédiaires en fruits et légumes, le fonctionnement des marchés de gros, la question des mandataires, etc,). Il appartient également au gouvernement de prendre des mesures pour la régulation des marchés (supervision des exportations en fonction du besoin du marché local) et de revoir le système mis en place pour le suivi et le contrôle du marché (le renforcement des capacités du personnel en charge du suivi du marché et la mise en place d’une structure unifiée qui regroupe tous les corps d’enquêteurs, en les dotant de moyens humains et matériels).

