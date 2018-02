PARTAGER Pèlerinage 1439: Le ministère du Tourisme publie la liste des agences de voyages autorisées

Le ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale a appelé les candidats retenus pour le pèlerinage au titre de l’année 1439 de retirer les formulaires auprès des autorités locales et de les remettre aux agences agréées.

Dans un communiqué, le ministère demande aux agences de voyage de fixer le prix et le produit, afin de verser les frais de pèlerinage auprès des bureaux de Barid Bank, pendant les périodes fixées lors des réunions de la Commission royale chargée du pèlerinage, tenues les 16 et 22 janvier au siège du ministère des Habous et des affaires islamiques.

Les citoyens ont, ainsi, la possibilité d’accéder à liste des agences de voyages agréées pour organiser le pèlerinage au titre de l’année 1439, à travers le site électronique du ministère (www.tourisme.gov.ma), indique la même source.

Le ministère a, par ailleurs, annoncé l’interdiction d’agences de voyage, qui n’ont pas respecté les cahiers de charges et leurs engagements vis-à-vis des pèlerins lors de l’année précédente, d’organiser le pèlerinage au titre de l’année 1439.

Il s’agit de Iligh Voyages et Touring Office (Agadir), Voyages Mille et une nuits, Alizes Travel, Abdou Voyages, Evency Morocco et Fly Wall (Casablanca), Ayour Tours (Tiznit), , Assfar Al Oumra (Béni Mellal), Zem Zem Asfar (Benslimane), et Fedala Voyages (Mohammedia).

LNT avec Map