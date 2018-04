PARTAGER Pêche maritime : l’ITPM et la JICA forment 132 cadres africains

Le département de la Pêche maritime a organisé, du 12 au 30 mars dernier à l’Institut de Technologies des pêches maritimes ( ITPM) de Larache, un stage régional de formation, sur le thème « Gestion des points de débarquement aménagés et développement d’activités connexes », et ce, en collaboration avec l’Agence japonaise de Coopération internationale ( JICA).

La cérémonie de clôture de cette manifestation s’est déroulée le vendredi 30 mars à l’institut, en présence, notamment, de Mme. Zahra Rochdi, Directrice de la Formation Maritime, des Gens de Mer et du Sauvetage, Monsieur Hitoshi Tojima, représentant résident de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), le représentant de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), de professionnels du secteur de la pêche et des autorités locales.

Le représentant résident de la JICA a précisé, dans son allocution, que « le projet a permis à 132 cadres africains d’être formés dans des thématiques pertinentes et importantes pour le développement du secteur de la pêche. Il a rappelé également le soutien constant du Gouvernement du Japon à la dynamique de coopération Sud-Sud qui lie le Royaume du Maroc aux pays africains ».

Ce stage, qui a regroupé sept cadres et responsables, originaires du Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar et Sénégal, a eu pour objectif global de renforcer les capacités des bénéficiaires sur les aspects liés à la gestion des débarcadères sur le plan administratif et organisationnel, les concepts et approches d’aménagement des pêcheries, la collecte et le traitement des données statistiques sur les pêches ainsi que l’accompagnement des pêcheurs, en vue de leur regroupement en structures collectives locales capables de contribuer efficacement au développement des villages de pêcheurs à travers le développement d’activités génératrices de revenu.

Les formations thématiques ont été animées conjointement par des responsables du Département de la Pêche Maritime, des enseignants de l’ITPM de Larache, des experts Japonais, avec la collaboration des professionnels du secteur exerçant dans la ville de Larache.

LNT avec Cp