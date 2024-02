Mardi à Rabat, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a marqué la conclusion des projets pilotes réalisés dans le cadre du programme régional SwitchMed, soutenu financièrement par l’Union européenne. Ce programme ambitionne de guider le secteur de transformation des produits de la pêche au Maroc vers une efficience industrielle, ciblant les marchés à haut potentiel de développement et promouvant une économie bleue durable, selon un communiqué de l’ONUDI.

Au cours de cet événement, l’ONUDI a exposé les succès des projets pilotes et leur impact potentiel au niveau national, soulignant l’importance pour l’industrie marocaine de transformation du poisson de s’aligner sur la croissance des marchés de la bioéconomie bleue.

Roberta De Palma, Conseillère Technique en Chef du projet ONUDI/SwitchMed, a mis en avant le potentiel économique et environnemental significatif révélé par ces projets pilotes. Elle a indiqué que ces initiatives ouvrent des perspectives sur des marchés conventionnels et sur des segments à plus haute valeur ajoutée comme le nutraceutique, la cosmétique, et le pharmaceutique, où la demande pour les ingrédients marins est forte.

L’ONUDI a également souligné que grâce à ses ressources abondantes et de haute qualité, le Maroc a l’opportunité de diversifier ses revenus et de séparer la croissance économique des activités de pêche traditionnelles.

Les projets pilotes ont prouvé la faisabilité technique et la viabilité économique des différentes méthodes de valorisation explorées, depuis les hydrolysats utilisés en aquaculture jusqu’aux produits à plus grande valeur ajoutée comme le collagène, les minéraux et les peptides marins destinés aux marchés de la nutraceutique, de la cosmétique et du pharmaceutique.

Daniele Dotto, Chef adjoint de la Délégation de l’Union européenne au Maroc, a souligné l’importance de la coopération pour faire face aux défis de santé, d’alimentation et de lutte contre le réchauffement climatique, affirmant que l’économie bleue représente une nouvelle révolution économique et industrielle.

SwitchMed vise à promouvoir la transition vers des pratiques de consommation et de production durables (SCP), soutenant une économie verte et circulaire dans la région par une approche intégrée qui engage divers acteurs à différents niveaux.

L’événement a aussi permis de présenter une feuille de route basée sur les résultats de SwitchMed pour le développement d’une bioéconomie bleue dans le secteur de transformation des produits de la pêche au Maroc. Cette feuille de route cherche à stimuler les discussions parmi les acteurs institutionnels et privés sur les objectifs et les échéanciers pour un plan stratégique visant une économie plus résiliente, compétitive et durable, selon Hanan Hanzaz, Cheffe du Bureau Régional pour la Région Arabe et Représentante de l’ONUDI au Maroc.

Cet événement a vu la participation de représentants de plusieurs ministères marocains, de la Fédération des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP), de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), de l’ONUDI et de la délégation de l’Union Européenne au Maroc.

LNT

