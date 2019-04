PARTAGER Pêche côtière et artisanale, les débarquements en nette hausse

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale se sont établis à 281.017 tonnes au premier trimestre 2019, en augmentation de 19% par rapport à la même période de l’année dernière, selon l’Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande des produits de la pêche côtière et artisanale débarqués a atteint plus de 2,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars, en évolution de 15% comparativement à la même période un an auparavant, précise l’ONP dans sa récente note relative aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par produit, les débarquements des algues ont affiché une hausse spectaculaire de 364% à 8.739t, tandis que ceux des coquillages (107t), des céphalopodes (20.567t), des poissons pélagiques (232.322t), du poisson blanc (18.120t) et des crustacés (1.162t) ont progressé respectivement de 159%, 33%, 16%, 3% et 2%. Par ailleurs, un total de 4.630t des produits de la pêche côtière et artisanale ont été débarquées dans les entrées portuaires méditerranéennes, en hausse de 44% par rapport au T1-2018. Les volumes débarqués dans les ports situés sur l’Atlantique ont également augmenté de 15% pour s’établir à 227.691t, relève l’ONP.

LNT avec MAP